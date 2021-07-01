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В Уфе за хищение 515 млн рублей дольщиков под суд пойдет владелец АО «Интеграл»

1 июля 2021, 12:47
Фото: Фонд защиты прав дольщиков
Мужчина не признал вину в совершенном преступлении.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщает, что в преступлении обвиняется 62-летний житель Нефтекамска. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).По данным надзорного ведомства генеральный директор АО «Интеграл» на протяжении четырех лет заключил с 238 гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве трех многоквартирных домов в Уфе.

Обвиняемый открыл офисы в Уфе и в родном Нефтекамске, нанял сотрудников, демонстрировал клиентам разрешительные документы. Прокуратура сообщает, что он «создал видимость начала строительства».

Дольщики остались без квартир и без вложенных средств, в 2018 году «Интеграл» признали банкротом. Дома обманутых дольщиков будет застраивать Федеральный Фонд защиты прав дольщиков.

Квартиры дольщикам до сих пор не предоставлены, вложенные в строительство средства не возвращены. В ноябре 2018 года компания была признана банкротом, в ней введено конкурсное производство. Ее руководителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей и ограничением свободы на срок до двух лет.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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