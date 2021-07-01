В Уфе за хищение 515 млн рублей дольщиков под суд пойдет владелец АО «Интеграл»

Квартиры дольщикам до сих пор не предоставлены, вложенные в строительство средства не возвращены. В ноябре 2018 года компания была признана банкротом, в ней введено конкурсное производство. Ее руководителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей и ограничением свободы на срок до двух лет.