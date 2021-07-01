В детском саду Уфы на детей обвалилась штукатурка

Происшествие произошло накануне днем, 30 июня, во время обеда в одном из садов в Черниковке. Об этом сообщает «БСТ».
Дети кушали за столами в группе в момент, когда произошло обрушение куска штукатурки с потолка. Пострадали два ребенка, мальчик на которого упала основная часть отделочного материала, получил ссадины и ушибы. Девочка сидевшая с ним рядом, отделалась легким испугом.
Сотрудники учреждения отказались дать комментарий по данному происшествию. Начальник управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Орджоникидзевского района Уфы Юлия Мустафина сообщила о дальнейшей судьбе детского сада.
— Межведомственная комиссия выехала на место, было принято решение закрыть сад на капитальный ремонт все потолков в учреждении. Необходимая документация у нас готова, ждем результаты осмотра и сразу приступим к ремонтным работам, — сообщила Мустафина.
Отметим, что детский сад был открыт в 2014 году, однако это не первый инцидент связанный с обрушением штукатурки на детей. После происшествия было принято решение закрыть учреждение на капитальный ремонт, а детей временно отправить в другие детские сады района.
Ранее стало известно о том, что прокуратура Уфы возбудила уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников городской администрации, так как в 2009 году застройщик должен был построить и сдать в срок новый детский сад к микрорайоне Сипайлово. Однако организации не уложилась в срок и не передела информацию администрации города.