В детском саду Уфы на детей обвалилась штукатурка

Ранее стало известно о том, что прокуратура Уфы возбудила уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников городской администрации, так как в 2009 году застройщик должен был построить и сдать в срок новый детский сад к микрорайоне Сипайлово. Однако организации не уложилась в срок и не передела информацию администрации города.