Под Мелеузом загорелась мусорная свалка

— Вчера загорелся сухостой. Мы попросили администрацию вызвать пожарную технику, чтобы потушить его, а потом начался сильный ветер которой потом изменил направление и все понесло на свалку. Сейчас возгорание площадью 80 квадратных метров. Сейчас с 8 утра опять продолжаем тушить. Все осложняется тем, что там скопились старые свалочные газы, которые вырываются и горят. Ночью тушить не стали потому, что побоялись что машины могут в темноте провалиться и застрять, — рассказал Ахметшин корреспонденту Mkset.