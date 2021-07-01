Под Мелеузом загорелась мусорная свалка

В 6-ти километрах севернее от Мелеуза произошло возгорание мусорной свалки. Фото и видео горящего полигона опубликовали местные жители в соцсетях.
Сотрудники пожарной службы, представители местного регоператора и МЧС России по Башкирии пытались устранить возгорание на территории площадью 150 квадратных метров.
— Вчера на месте работали 8 единиц техники и 12 человек. От обслуживающей организации работали также 3 самосвала, 1 экскаватор и 1 бульдозер. Жалоб от населения не поступало. Угроза населенному пункту отсутствует, — прокомментировал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алик Шарафутдинов.
Директор «Экотех-Мелеуз» который оказывает услуги по вывозу мусора Тимур Ахметшин, рассказал о том, что по состоянию на утро 1 июля возгорание продолжают устранять.
— Вчера загорелся сухостой. Мы попросили администрацию вызвать пожарную технику, чтобы потушить его, а потом начался сильный ветер которой потом изменил направление и все понесло на свалку. Сейчас возгорание площадью 80 квадратных метров. Сейчас с 8 утра опять продолжаем тушить. Все осложняется тем, что там скопились старые свалочные газы, которые вырываются и горят. Ночью тушить не стали потому, что побоялись что машины могут в темноте провалиться и застрять, — рассказал Ахметшин корреспонденту Mkset.
Осложняется ситуация с возгоранием тем, что свалка функционировала 50 лет, а сам очаг находится на так называемой поляне которая расположена в глубине 10-ти метров среди старого «тела» мусорного полигона. Пожарная техника и трактор не смогли туда попасть по этой причине.
Ранее пожар произошел на мусорном полигоне в Новых Черкассах. Пожар тушили в течение суток, а едкий запах с горящего полигона дошел до Уфы.