Горячий воздух Ташкента: фоторепортаж из столицы Узбекистана

Posted 14 июня 2021, 15:17
Published 14 июня 2021, 15:17
Modified 5 февраля, 05:37
Updated 5 февраля, 05:37
О поездке
— Поездка в Ташкент была внеплановая, в большей степени она была связана с семейными делами, но оставалось время на отдых и прогулки.
Хотя географически Уфа ближе к Ташкенту, билеты из Москвы в Узбекистан стоят на порядок дешевле. При этом билеты Ташкент-Москва стоят дороже — больше, чем вдвое. При этом вылет из Самарканда в Москву оказался удобней и дешевле, хотя территориально он расположен дальше Ташкента.
Поездка вместе с перелетом стоила около 65 тыс. рублей, больше половины — перелет. Решил выбрать самолет потому, что прямые рейсы из Москвы возобновились с 1 апреля этого года, а вот ж/д сообщение из-за коронавируса прервали еще в прошлом году. Поехать на машине через Казахстан не рискнул, хотя возможность была.
Последний раз я гостил в Ташкенте в 2014 году. За это время много чего изменилось, но есть и неизменные вещи — гостеприимство, вежливость, отзывчивость.
Как правильно подготовиться
— До приезда настоятельно рекомендую ознакомиться с законами и правилами, чтобы не попасть впросак. В первую очередь, перед поездкой следует сдать тест на коронавирус, а по прилету в течение трех дней — зарегистрироваться по месту временного пребывания. Если проживать будете в гостинице, все хлопоты по регистрации берет на себя отель, если гостите у друзей или снимаете квартиру — нужно зарегистрироваться самому.
Без регистрации штраф неминуем — это примерно от 6 до 9 тыс. рублей. Мы об этом знали, но все равно проштрафились на один день — доверились человеку, который ввел нас в заблуждение, перепутав закон для граждан Узбекистана, прибывающих из областей в столицу (срок регистрации — 15 дней). Впрочем, после он признал ошибку и любезно компенсировал штраф за свой счет.
Все по фэншую
— Ташкент, как и Уфа, — город контрастов. Здесь рядом можно встретить блеск и нищету, работяг и мажоров. В пригороде — цветущие сады и пустыри, выжженные солнцем. В Ташкенте знают цену прохлады в тени деревьев и арыков: я так и не видел деревья, которые кронируют под пень, как это делают у нас ради безопасности.
Ташкент утопает в зелени высоких деревьев, здесь много парков, которые занимают основные площади городской земли. Один из таких новых парков возник, благодаря Ташкент-Сити — это огромный район в центре города, который появился буквально за 7 лет. Фонтаны, каучуковые дорожки, детские и концертные площадки, кафе и выставочные павильоны. Вход в парк платный — 10 000 сум (примерно 74 руб.). За профессиональную съемку на территории еще нужно доплатить 3000 сум, на смартфон можно фотографировать бесплатно.
Например, японский сад Ташкента — излюбленное место для прогулок и свадебных фотосессий. В парках нет рекламы и ресторанов, торговцев шариками и запаха шашлыка, нет зазывал на аттракционны, нет громкой музыки и городского шума от дорог. В лучшем случае — одинокое кафе с продажей мороженого и то в самом дальнем углу.
Здесь уважают личное пространство отдыхающих, никто и ничто вас не потревожит. По сравнению с этим уфимские парки кажутся куцыми скверами — как по площади, так по содержанию и благоустройству. В Ташкенте если заканчивается один парк, то начинается другой, с иной тематикой. Единственное неудобство — чтобы войти в другой парк, то придется вернуться ко входу. В Ташкенте, как и в Уфе, любят заборы — здесь можно легко попасть в заборный тупик, даже если по карте вы видите свободный проход.
Вход в парки платный, но цена символическая, гулять можно хоть весь день.
Еще одно излюбленное тихое и благодатное место Ташкента — мечеть Тилла-Шейх. На самом деле это целый комплекс из архитектурных памятников, причем рядом строится новая, еще более внушительная мечеть, о которой в 2014 году не было и речи. Для сравнения — наша уфимская жемчужина «Ар-Рахим» раза в четыре меньше.
Вообще, Ташкент бурно развивается — говорят, с приходом нового президента случилось много изменений в положительную сторону.
Время, пространство и метро
— Если вам в Ташкенте скажут, что здесь недалеко — «минут десять пешком», то особо не верьте, здесь совсем иное понимание времени и пространства. Десять минут легко растягиваются вдвое, втрое, а «недалеко» может быть за пять километров. Ташкент сам по себе очень растянут, дороги и тротуары широкие, никто не занимается «уплотнением города». Время движется плавно и не торопясь. Водитель автобуса, увидев пожилого человека, который не успевает зайти в салон, не спешит гнать на следующую остановку и подождет пассажира. А вот смена дня и ночи происходит быстро.
Ташкентский метрополитен считается достопримечательностью и рекомендуется к обязательному посещению для туристов. Старые станции мало чем изменились с советских времен, но метрополитен развивается, строятся новые ветки и станции, а в подвижном составе можно встретить и новые, и старые вагоны. В целом же, кто хоть раз ездил на московским метро, поймет без лишних слов — схема с ташкентским метро очень схожа.
Проезд стоит 1400 сум — это примерно 10 рублей. Символическая сумма, и это касается вообще всего общественного транспорта.
К сожалению, трамвайная сеть Ташкента ушла в небытие, хотя в 2014 году я еще ее застал. Автобусы ходят до 23 часов, позже — без вариантов, только такси.
Носят улицы имена
— С переименованием творится настоящая чехарда. Некоторые станции метро успели переименовать, и есть некоторый дискомфорт: на схемах есть как старые, так и новые названия на русском языке, но станции объявляют только на узбекском.
Но это касается не только метро. На карте можно встретить одно название не только улицы, но и номера дома. В кадастре и на доме будет обозначен старый адрес, а в квитанции за ЖКХ будет прописан совершенно другой — еще более старое название улицы, но с новым номером дома. Здесь путаются все. Видимо, некоторые таксисты потому и работают в своем районе, что другие не знают.
Определение места происходит по значимым объектам — например, городок авиастроителей, паспортный стол, рынок Кадышева. Потому что, как правило, конкретный адрес здесь не называют. К тому же, накладываются одинаковые названия — как у нас с Салаватом Юлаевым (памятник, сквер, площадь, проспект, улица). Спросив у местных, как доехать до автовокзала Ташкент, вы можете приехать на вокзал Ташкент, сойдя на станции Узбекистан.
К слову, междугородние автобусы все новые, с кондиционерами, туалетом. В общем, настолько комфортабельные, что иногородние могут спать в проходе — так, например, при мне мальчику постелили в проходе коврик и он всю дорогу спал. Но если вы ростом выше 180 сантиметров, то комфорт вам покажется условным, рассчитанным больше на азиатов.
Братан, есть чо продать-купить, или Рынок Чорсу
— Прилавки ломятся от изобилия продуктов! Первый раз в жизни попробовал дыню в конце мая. Арбузы, огурцы, перец, помидоры в расчет не идут — тут их продают на каждом углу. Такое впечатление, что им реально это добро девать некуда. И цена ниже, чем у нас килограмм картошки.
Узбеки очень любят торговаться, это у них в крови. Здесь каждый второй встречный — «бизнесмен». В качестве обязательного ритуала вам всегда предложат свои услуги. Надо оно вам или нет, но предложение вы услышите в любом случае. Торговаться можете, но без фанатизма. Не соревнуйтесь, вы все равно проиграете.
Не спрашивайте, как они вычисляют — приезжий вы или нет, никакая маскировка не поможет. Продается и покупается все, начиная от пластиковых бутылок с газировкой и без и заканчивая квартирами, домами. Скупщики всего и вся покупают все, что у нас обычно принято выбрасывать, деньги делаются на всем, включая ветошь и синтепон. Ценников в большинстве случаев нет, каждый раз приходится спрашивать, и продавец, оценив твой внешний вид, назовет стоимость. Подсказка: сделайте вид, что уходите, и цена упадет.
У нас менял я не встречал с середины 90-х. Здесь на каждом базаре, на каждой остановке вам предложат обмен валюты: рубли, доллары, сумы — конечно, по своему маленькому, но очень выгодному курсу. Но не спешите, в Ташкенте есть пара банков, которые предложат более выгодные условия. А вот мелочь на карманные расходы можете смело менять, кидалы не встречались.
Таксуют все, кто имеет хоть какую-то малолитражку. Это своего рода рикши на двухцилиндровых двигателях и без багажника, потому что он занят баллоном метана. Да, практически все машины работают на газе — большой плюс, смога, какой царит на наших дорогах, здесь нет. Каждый таксист устанавливает свою цену — конечно, выслушав предложенную вами. Торг недолгий, но обязательный. Есть таксисты, которые работают только в своем районе и в другой конец города не поедут. Сервисы типа яндекс.такси здесь, может, и есть, но я не встречал.
ЖКХ и пенсии — сердце Ташкента
— Самая большая статья расходов за услуги ЖКХ — это отопление и горячая вода. Да, в Ташкенте очень жарко — в этом мае в тени было +39 градусов, на солнце под +50. Даже здесь не ожидали такой жары. Даже дополнительные мягкие держатели на поручнях автобуса были нагретые.
Учитывая недавние цены за башкирские перетопы, цена на эти услуги впечатляет: с октября по май включительно на однокомнатную квартиру (общая площадь 39 кв. метров) набежало всего 1800 рублей. И это самая большая статья расходов! Удивили электросчетчики с онлайн-управлением.
В целом, по штрафу за отсутствие регистрации можно оценить уровень жизни в Ташкенте: 9 тыс. рублей — это примерно пять минимальных окладов. Подруга нашей семьи, пенсионерка, проработала архитектором всю жизнь (есть выслуга лет) и сейчас получает около 18 тыс. рублей. Это очень хорошая пенсия по местным ценам. Тем не менее уровень жизни большинства здесь очень низкий. В 2014 году на улицах Ташкента я не встретил ни одного пьяного, но сейчас с открытием большого количества пивнушек часто видел пьяных, которые валяются на газоне.
Рабочий труд стоит недорого, приезжие из районов соглашаются на любую работу. Был очень удивлен, увидев, что на помойке буквально в маленькой будке живет молодая семья с двухлетним ребенком. Они должны следить за порядком на участке и сортировать мусор. (после сортировки все это вывозится и продается). Контейнеры для мусора здесь моются водой, чего никогда у нас не видел. И надо отдать должное, ситуация с сортировкой мусора в Ташкенте обратно пропорциональна нашей, когда закапывается около 80 процентов мусора. Примерно за 10 кг макулатуры я получил 230 рублей — на обед вполне хватит.
«А напоследок я скажу…»
Ташкент — огромный город, у которого есть свои достоинства и недостатки. Он очень контрастный и насыщен событиями. Посетить все значимые места за две недели, которые я там был, физически невозможно. Надеюсь, судьба даст еще возможность побывать в Узбекистане. Ведь еще есть Самарканд, Бухара, Хива, Риштан — словом, огромный пласт исторического и культурного наследия мирового масштаба.
P. S. Странно, за всю поездку не встретил в Ташкенте ни одного воробья. Семь лет назад они еще были.