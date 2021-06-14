Горячий воздух Ташкента: фоторепортаж из столицы Узбекистана

— Если вам в Ташкенте скажут, что здесь недалеко — «минут десять пешком», то особо не верьте, здесь совсем иное понимание времени и пространства. Десять минут легко растягиваются вдвое, втрое, а «недалеко» может быть за пять километров. Ташкент сам по себе очень растянут, дороги и тротуары широкие, никто не занимается «уплотнением города». Время движется плавно и не торопясь. Водитель автобуса, увидев пожилого человека, который не успевает зайти в салон, не спешит гнать на следующую остановку и подождет пассажира. А вот смена дня и ночи происходит быстро.