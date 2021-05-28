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В Уфе на пешеходном переходе сбили бабушку и ребенка

28 мая 2021, 05:39
Фото: ГИБДД по Уфе
Сегодня утром в столице Башкирии на пересечении улиц 50 лет СССР и Менделеева произошла авария. Водитель «Ниссан Альмера» сбил пожилую женщину и ребенка, об этом сообщает ГИБДД по Уфе.

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина за рулем «Ниссан Альмера» двигался по улице 50 лет СССР. При повороте на улице Менделеева он наехал на пожилую женщину и девочку. Они, по данным ГИБДД переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшие были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, сегодня ночью в Кармаскалинском районе 32-летний житель Баймакского района за рулем Kia Sportage сбил пешехода, на вид 40-45 лет. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. По словам водителя, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток.

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