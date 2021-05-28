В Уфе на пешеходном переходе сбили бабушку и ребенка

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина за рулем «Ниссан Альмера» двигался по улице 50 лет СССР. При повороте на улице Менделеева он наехал на пожилую женщину и девочку. Они, по данным ГИБДД переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавшие были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, сегодня ночью в Кармаскалинском районе 32-летний житель Баймакского района за рулем Kia Sportage сбил пешехода, на вид 40-45 лет. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. По словам водителя, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток.