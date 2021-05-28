Школы Башкирии показали свои «страшные» туалеты на конкурсе Domestos

Заявки на конкурс подали десятки школ из различных уголков России, показав дырки в полу, грязные раковины и разбитый кафель. Не исключением стала и Башкирия, например, Республиканский центр дистанционного образования для детей-инвалидов в Белорецке. Участник пишет, что туалет абсолютно не оборудован для ребенка с ОВЗ.