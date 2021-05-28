Школы Башкирии показали свои «страшные» туалеты на конкурсе Domestos

Заявки на конкурс подали десятки школ из различных уголков России, показав дырки в полу, грязные раковины и разбитый кафель. Не исключением стала и Башкирия, например, Республиканский центр дистанционного образования для детей-инвалидов в Белорецке. Участник пишет, что туалет абсолютно не оборудован для ребенка с ОВЗ.
Чтобы ребенку-инвалиду сходить в туалет, нужно пройти настоящий квест: туалет не приспособлен для детей-инвалидов. Не оборудован специальной удобной сантехникой, поручнями, держателями и тактильными указателям. Также туалет не оснащен специальной кнопкой вызова помощи персонала в случае возникновения экстренной ситуации, рассказал участник конкурса.
О санузлах рассказали сразу нескольких школ в Нефтекамске. Участники из образовательных учреждений № 2, № 6, № 10, № 12, № 14, № 15, № 16 и гимназии № 1 просят провести ремонт в туалетах, так как с начала постройки зданий их не реконструировали.
Школа построена в 1978 году. За 40 лет ни разу не проводился капитальный ремонт. Устаревшие унитазы требуют замены, пишут из школы № 10 «Центр образования».
Свою заявку оставила ишимбайская школа № 16, попросив установить пластиковые окна. За главный приз Domestos борется школа № 10 в Уфе, открытая в 1937 году. Она, как рассказывают участники, была награждена переходящим красным знаменем за успехи в первые годы существования. В 1941–1942 годах в здании разместился эвакогоспиталь.
У вас в школах туалеты тоже в плохом состоянии? Поделитесь с нами фотографиями - отправьте нам их в вастап редакции - +7 347 216 00 58