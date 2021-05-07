Организаторы назвали дату юбилейного «Дня 1000 велосипедистов» в Уфе

Юбилейный десятый заезд «Велоуфы» в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Организаторы проекта отложили масштабный старт. В этом году «День 1000 велосипедистов» как и в 2019 году пройдет в мае, 23 числа, сообщается в социальных сетях сообщества.
Участникам забега предстоит преодолеть путь от площади перед уфимским Горсоветом до парка Ватан. Желающим принять участие в велопробеге необходимо зарегистрироваться на сайте «Велоуфа». Организаторы сообщают, что номера участникам выдаются бесплатно, но за красивые номера установлена плата. Однако все собранные средства пойдут на благотворительность.