«Башнефть» в три раза нарастила запасы нефти

Из сообщения нефтяной компании стало известно, что в 2020 году она открыла 53 новых продуктивных залежи в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Особенно выделяется новое Бакалинское месторождение. Помимо этого, в прошлом году «Башнефть» получила лицензии на разработку еще четырех месторождений. Это Герасимовское и Мишидинское месторождения в Башкирии, а также Мытаяхинское и Шишкъюганское - в ХМАО.