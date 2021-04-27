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«Башнефть» в три раза нарастила запасы нефти

27 апреля 2021, 14:07
Фото: bashneft.ru
Прирост нефти категории AB1C1 составил около 43 млн тонн (замещение 330%).

Солидный результат стал возможен, благодаря геологоразведочным работам, новым приобретениям и переоценке запасов эксплуатируемых месторождений «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»).

Из сообщения нефтяной компании стало известно, что в 2020 году она открыла 53 новых продуктивных залежи в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Особенно выделяется новое Бакалинское месторождение. Помимо этого, в прошлом году «Башнефть» получила лицензии на разработку еще четырех месторождений. Это Герасимовское и Мишидинское месторождения в Башкирии, а также Мытаяхинское и Шишкъюганское - в ХМАО.

К тому же были получены дополнения к лицензиям на расширение границ с целью получения права на разработку запасов для трех месторождений в Башкирии.

Дополнительный объём дала переоценка запасов на Туймазинском, Четырманском, Кузбаевском и других месторождениях.

Напомним, наращивание ресурсной базы ведется планомерно в рамках стратегии «Роснефть-2022», направленной на 100-процентное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов.

Справка Mkset

АНК «Башнефть» является одним из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, выпуском нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

Основные активы АНК «Башнефть», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Башкирии.

«Башнефть» также занимается разработкой месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, в Оренбургской области и Татарстане.

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