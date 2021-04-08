В Башкирии от коронавируса скончались ещё четыре человека

Posted 8 апреля 2021, 08:54
Published 8 апреля 2021, 08:54
Modified 17 октября 2022, 20:46
Updated 17 октября 2022, 20:46
За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 104. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 33 191 человека. При этом вылечился 28 981 пациент, в том числе 240 — за прошедший день. В Башкирии также проходит вакцинация от коронавируса. Всего привились 105 669 жителей республики.
На сегодняшний день зарегистрировано 384 летальных случая. За прошедшие сутки от Covid-19 скончались четыре человека.
Напомним, ранее жители села Урман заявили о вспышке коронавируса в местной школе. Лариса Иванова, которая там проживает, уверяет, что о вспышке в образовательном учреждении все замалчивают. Однако директор школы рассказал Mkset, что информацию о действующем карантине никто не скрывает.