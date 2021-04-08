В Башкирии от коронавируса скончались ещё четыре человека

За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 104. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 33 191 человека. При этом вылечился 28 981 пациент, в том числе 240 — за прошедший день. В Башкирии также проходит вакцинация от коронавируса. Всего привились 105 669 жителей республики.