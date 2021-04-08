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Posted 8 апреля 2021, 08:54

Published 8 апреля 2021, 08:54

Modified 17 октября 2022, 20:46

Updated 17 октября 2022, 20:46

В Башкирии от коронавируса скончались ещё четыре человека

8 апреля 2021, 08:54
Сюжет
Коронавирус 2021
Оперштаб Башкирии опубликовал статистику по заболевшим коронавирусом.

За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 104. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 33 191 человека. При этом вылечился 28 981 пациент, в том числе 240 — за прошедший день. В Башкирии также проходит вакцинация от коронавируса. Всего привились 105 669 жителей республики.

На сегодняшний день зарегистрировано 384 летальных случая. За прошедшие сутки от Covid-19 скончались четыре человека.

Напомним, ранее жители села Урман заявили о вспышке коронавируса в местной школе. Лариса Иванова, которая там проживает, уверяет, что о вспышке в образовательном учреждении все замалчивают. Однако директор школы рассказал Mkset, что информацию о действующем карантине никто не скрывает.

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#Анна Кононова#Коронавирус COVID-19#Коронавирус 2021#Новости#Башкирия#Вирус#Болезнь
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