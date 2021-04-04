Андрей Назаров: в Уфе не хватает выставочных площадей

Posted 4 апреля 2021, 13:33
Published 4 апреля 2021, 13:33
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров осмотрел уфимскую площадку проведения финала грядущего IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — это место недалеко от гипермаркета «Касторама» на ул. Рубежная под рабочим названием Парк Молодых Профессионалов.
По словам Андрея Назарова, для этого мероприятия в столице республики будет возведено около 70 тыс. кв. метров крытых помещений и арендовано здание гипермаркета «Касторама».
— У нас в Башкортостане, и, в частности, в Уфе не хватает таких помещений. Комплекс, который есть — ВДНХ-Экспо, площадью чуть больше 6 тысяч квадратных метров, — этого, конечно, недостаточно. На сегодняшний день есть еще потребность в 35-40 тысячах.
Напомним, торжественная церемония открытия чемпионата состоится 21 июля, церемония закрытия и награждения победителей — 25 июля. WorldSkills Russia — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов профобразовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors до 16 лет.