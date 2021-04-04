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Posted 4 апреля 2021, 13:33

Published 4 апреля 2021, 13:33

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Андрей Назаров: в Уфе не хватает выставочных площадей

Андрей Назаров: в Уфе не хватает выставочных площадей

4 апреля 2021, 13:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Премьер-министр Правительства РБ осмотрел площадку проведения финала Национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе.

Премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров осмотрел уфимскую площадку проведения финала грядущего IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — это место недалеко от гипермаркета «Касторама» на ул. Рубежная под рабочим названием Парк Молодых Профессионалов.

По словам Андрея Назарова, для этого мероприятия в столице республики будет возведено около 70 тыс. кв. метров крытых помещений и арендовано здание гипермаркета «Касторама».

— У нас в Башкортостане, и, в частности, в Уфе не хватает таких помещений. Комплекс, который есть — ВДНХ-Экспо, площадью чуть больше 6 тысяч квадратных метров, — этого, конечно, недостаточно. На сегодняшний день есть еще потребность в 35-40 тысячах.

Напомним, торжественная церемония открытия чемпионата состоится 21 июля, церемония закрытия и награждения победителей — 25 июля. WorldSkills Russia — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов профобразовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors до 16 лет.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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