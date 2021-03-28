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Родственники пациента избили лучшего терапевта Башкирии

28 марта 2021, 04:27
Фото: pixabay.com
Юристы республиканского профсоюза работников здравоохранения взялись защищать права участкового терапевта, который стал жертвой нападения родственников пациента в Башкирии.

Неприятный инцидент произошел 25 марта в городе Туймазы. Как следует из материалов проверки, жертвой разбушевавшихся родственников пациента стала участковый врач-терапевт с 30-летним стажем. Женщина имеет звания почетного гражданина города и лучшего терапевта Башкирии по итогам 2017 года.

После осмотра пациента врач сделала записи в его амбулаторной карте и намеревалась забрать её, однако этому воспротивились родственники больного. Они несколько раз ударили медика по рукам и голове и порвали белый халат.

Пострадавшая терапевт подала заявление в полицию. Её права вызвались защищать юристы профсоюза.

По данным МВД Башкирии, в республике в прошлом году было зарегистрировано 199 преступлений против медицинских работников.

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