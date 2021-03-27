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В Уфе состоится забег в честь всемирной акции «Час Земли»

27 марта 2021, 04:59
Фото: pixabay.com
27 марта в Уфе в 20.30 по местному времени стартует пробежка с фонариками по маршруту: улица Ленина – парк Матросова – Гостиный Двор, сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии.

Мероприятие запланировано в поддержку всемирной акции «Час Земли», призванной стимулировать интерес к проблеме изменения климата и экологии в целом.

Участвовать в забеге может любой желающий, совершенно бесплатно, не потребуется также никаких справок и документов, желающие могут пройти регистрацию.

Одновременно со стартом забега, в знак солидарности с движением за сохранение окружающей среды и ресурсов планеты, на один час погаснет подсветка сотен самых известных зданий мира. В Уфе в рамках акции отключат подсветку Верхнеторговой площади и здания Минэкологии РБ. Любой желающий может присоединиться к акции, выключив на час свет и в своем доме, квартире, офисе.

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