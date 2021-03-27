В Уфе состоится забег в честь всемирной акции «Час Земли»

Одновременно со стартом забега, в знак солидарности с движением за сохранение окружающей среды и ресурсов планеты, на один час погаснет подсветка сотен самых известных зданий мира. В Уфе в рамках акции отключат подсветку Верхнеторговой площади и здания Минэкологии РБ. Любой желающий может присоединиться к акции, выключив на час свет и в своем доме, квартире, офисе.