Новые мобильные пункты вакцинации открылись в Башкирии

Пункты вакцинации работают с 13.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 19.30 по выходным. Всего в республике действуют 135 пунктов вакцинации. На средства республиканского бюджета для медицинских организаций приобретено 48 морозильников. «Башфармация» имеет возможность принять одномоментно до 550 тысяч доз вакцины (компонент I + компонент II) при пятидозовой расфасовке. Для транспортирования вакцины в медицинские организации используются рефрижераторы республиканской станции переливания крови. В настоящее время в Башкирию поставлено 152 392 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. Вакцинацию I компонентом сделали 125 272 человека, полностью завершили её 88140 человек.