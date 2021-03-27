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Новые мобильные пункты вакцинации открылись в Башкирии

27 марта 2021, 07:05
Фото: Минздрав Башкирии
26 марта начали работу новые мобильные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах «Мега», «Планета» и «Башкирия Лайфстайл» в Уфе и в ТЦ «СитиМолл» в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Пункты вакцинации работают с 13.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 19.30 по выходным. Всего в республике действуют 135 пунктов вакцинации. На средства республиканского бюджета для медицинских организаций приобретено 48 морозильников. «Башфармация» имеет возможность принять одномоментно до 550 тысяч доз вакцины (компонент I + компонент II) при пятидозовой расфасовке. Для транспортирования вакцины в медицинские организации используются рефрижераторы республиканской станции переливания крови. В настоящее время в Башкирию поставлено 152 392 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. Вакцинацию I компонентом сделали 125 272 человека, полностью завершили её 88140 человек.

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#Новости#Вакцинация#Коронавирус 2021#Роман Якимчук#Общество
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