Аттракционы из парка Якутова в Уфе выставлены на торги

Желающие могут приобрести аттракционы: «Катальная горка «Тайфун» (начальная цена: 3 785 000 руб.), «Бассейн с лодками» (444 500 руб.), «Автодром с машинками «Ниндзя» (1 541 000 руб.), «Батут спортивный» (164 000 руб.), «Детское колесо обозрения» (557 500 руб.) и другие – всего 17 наименований. Шаг аукциона составляет 1% от начальной цены.