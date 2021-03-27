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Аттракционы из парка Якутова в Уфе выставлены на торги

27 марта 2021, 05:25
Фото: Администрация Уфы
Карусели, батут и другие аттракционы, принадлежавшие ООО «Парк имени Ивана Якутова», выставлены на торги, сообщает территориальное управление Росимущества по Башкирии.

Желающие могут приобрести аттракционы: «Катальная горка «Тайфун» (начальная цена: 3 785 000 руб.), «Бассейн с лодками» (444 500 руб.), «Автодром с машинками «Ниндзя» (1 541 000 руб.), «Батут спортивный» (164 000 руб.), «Детское колесо обозрения» (557 500 руб.) и другие – всего 17 наименований. Шаг аукциона составляет 1% от начальной цены.

Отмечается, что торги проводятся на основании постановления судебных приставов-исполнителей и пройдут в форме электронного аукциона. Заявки на участие принимаются по 21 апреля включительно. Аукцион состоится 26 апреля.

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#Новости#Торги#Роман Якимчук#Общество
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