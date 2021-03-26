«Ростелеком» предложил аграриям Башкортостана экосистему цифровых решений

Цифровая платформа управления агробизнесом базируется на технологиях интернета вещей и больших данных, решает задачи сельхозпредприятия в единой цифровой среде. Сервис обеспечивает сбор и обработку информации, а также дает целостную картину производства. Пользователи, получая сведения в виде графиков, таблиц и диаграмм в реальном времени, могут вести учет операций и контролировать сельхозработы. Система поможет аграриям сократить логистические затраты из-за простоев и нецелевого использования техники, дистанционно контролировать уборку урожая и его перемещение от поля до склада, тем самым повысить рентабельность бизнеса.
Сервис для умного животноводства дистанционно подсчитывает поголовье в стаде, в динамике отслеживает массу тела животных для возможной корректировки рациона их питания. Система ведет онлайн-мониторинг здоровья скота – бесконтактно контролирует температуру и анализирует поведение, извещает о нештатных ситуациях, например, когда отдельные особи малоподвижны.
Цифровое решение для умного птицеводства следит за микроклиматом в помещениях, обеспечивает автоматический сбор и обработку информации с датчиков освещенности, температуры и влажности воздуха. При помощи сервиса пользователи могут автоматически управлять системами ресурсоснабжения птицеводческого комплекса. Технологии больших данных помогают подобрать оптимальное сочетание параметров среды содержания птицы для эффективного производства мяса, столовых и инкубационных яиц, разведения племенных особей.
Представленные на форуме решения «Ростелекома» для сельхозпредприятий можно объединить с базовыми цифровыми услугами в единый контур. При этом необходимый набор сервисов определяет заказчик, исходя из потребностей бизнеса.
Алексей Борисов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Башинформсвязи», дочерней компании “Ростелекома”:
«Всё больше компаний сферы АПК республики видят потенциал эффективности своего бизнеса в цифровизации. При этом многие используют набор не связанных между собой сервисов - каждый работает отдельно над конкретной задачей. Имея опыт внедрения готовых решений на крупных агропредприятиях страны, мы предлагаем комплексный подход к цифровизации сельскохозяйственного производства на базе единой телеком-инфраструктуры».