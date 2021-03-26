«Ростелеком» предложил аграриям Башкортостана экосистему цифровых решений

Цифровая платформа управления агробизнесом базируется на технологиях интернета вещей и больших данных, решает задачи сельхозпредприятия в единой цифровой среде. Сервис обеспечивает сбор и обработку информации, а также дает целостную картину производства. Пользователи, получая сведения в виде графиков, таблиц и диаграмм в реальном времени, могут вести учет операций и контролировать сельхозработы. Система поможет аграриям сократить логистические затраты из-за простоев и нецелевого использования техники, дистанционно контролировать уборку урожая и его перемещение от поля до склада, тем самым повысить рентабельность бизнеса.