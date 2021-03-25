Партия пенсионеров опять потребовала упразднения Пенсионного фонда

Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Татарстане Виталий Смирнов заметил, что любой человек, в деталях понимающий функционирование пенсионной системы и ПФР, понимает негативную роль этой структуры. А вот рядовому пенсионеру очень трудно разобраться, каким образом ему начисляют его же пенсию, настолько все запутано. При этом многочисленные попытки реформировать эту громоздкую конструкцию ни к чему не привели.