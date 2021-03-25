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Партия пенсионеров опять потребовала упразднения Пенсионного фонда

25 марта 2021, 16:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Представители Партии пенсионеров называют ПФР лишней надстройкой, забирающей большую часть пенсионных отчислений, поэтому его необходимо ликвидировать.

В партии заявили, что Пенсионный фонд каждый год тратит на собственные нужды около 100 млрд рублей. Оплачивается это из карманов граждан, которым уже отодвинули пенсионный возраст, пишут “Новости Волгограда”.

Возникают вопросы и по поводу накопительной пенсии. По мнению руководства Партии пенсионеров, с 2014 года этой части пенсии просто не существует. Накопительная часть, а это сумма порядка 4 трлн рублей, была заморожена, а теперь из-за банкротства ряда негосударственных ПФ через ПФР идет исключительно на выплату страховой части.

Еще одна схема позволила списать со счетов будущих пенсионеров свыше 110 млрд рублей. Речь идет о возможности изымать инвестиционный доход при переводе денег из одного пенсионного фонда в другой не чаще чем раз в 5 лет.

В Партии пенсионеров отметили, что в нынешнем своем состоянии ПФР – лишнее звено в пенсионной системе, которое оттягивает на свое обеспечение гигантские средства. Партия собирается добиваться упразднения фонда и передачи его функций федеральному бюджету.

Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Татарстане Виталий Смирнов заметил, что любой человек, в деталях понимающий функционирование пенсионной системы и ПФР, понимает негативную роль этой структуры. А вот рядовому пенсионеру очень трудно разобраться, каким образом ему начисляют его же пенсию, настолько все запутано. При этом многочисленные попытки реформировать эту громоздкую конструкцию ни к чему не привели.

В ПП считают, что помогут только радикальные меры, а именно ликвидация ПФР и замена его на принципиально новую структуру, основанную на новейших информационных технологиях.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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