Партия пенсионеров опять потребовала упразднения Пенсионного фонда

В партии заявили, что Пенсионный фонд каждый год тратит на собственные нужды около 100 млрд рублей. Оплачивается это из карманов граждан, которым уже отодвинули пенсионный возраст, пишут “Новости Волгограда”.
Возникают вопросы и по поводу накопительной пенсии. По мнению руководства Партии пенсионеров, с 2014 года этой части пенсии просто не существует. Накопительная часть, а это сумма порядка 4 трлн рублей, была заморожена, а теперь из-за банкротства ряда негосударственных ПФ через ПФР идет исключительно на выплату страховой части.
Еще одна схема позволила списать со счетов будущих пенсионеров свыше 110 млрд рублей. Речь идет о возможности изымать инвестиционный доход при переводе денег из одного пенсионного фонда в другой не чаще чем раз в 5 лет.
В Партии пенсионеров отметили, что в нынешнем своем состоянии ПФР – лишнее звено в пенсионной системе, которое оттягивает на свое обеспечение гигантские средства. Партия собирается добиваться упразднения фонда и передачи его функций федеральному бюджету.
Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Татарстане Виталий Смирнов заметил, что любой человек, в деталях понимающий функционирование пенсионной системы и ПФР, понимает негативную роль этой структуры. А вот рядовому пенсионеру очень трудно разобраться, каким образом ему начисляют его же пенсию, настолько все запутано. При этом многочисленные попытки реформировать эту громоздкую конструкцию ни к чему не привели.
В ПП считают, что помогут только радикальные меры, а именно ликвидация ПФР и замена его на принципиально новую структуру, основанную на новейших информационных технологиях.