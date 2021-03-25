Экс-главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву продлили домашний арест

Напомним, 1 февраля стало известно об обысках в Минстрое Башкирии. После был задержан министр строительства Рамзиль Кучарбаев. ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело связано с очистными сооружения в Кумертау. В 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства РБ», подписал акт о завершении их строительства, однако объект не был готов к эксплуатации. Ущерб оценили в 95 миллионов рублей. По этому же делу в качестве подозреваемого проходит бывший глава МинЖКХ Борис Беляев, который в 2017 году был мэром Кумертау.