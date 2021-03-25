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187 человек вылечились от коронавируса за сутки в Челябинской области

25 марта 2021, 18:38
Фото: pixabay.com
Всего с учетом выписавшихся за сутки победили болезнь 49 421 пациентов. Об этом сообщил оперштаб министерства здравоохранения региона.

За 24-25 марта 9 жителей области скончались от COVID-19, пишет kursdela.biz.

Недавно в Челябинской области были сняты антиковидные ограничения для людей старше 65 лет. Однако в регионе продолжает действовать масочный режим, южноуральцам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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