Некоторые любят погорячее: почему в Башкирии продолжаются переплаты за отопление?

Уже после того, как разъяренные жалобы дотянулись до главы региона, было решено произвести перерасчет и вернуть несправедливо уплаченные деньги. По результатам проверок выяснилось, что топили в декабре действительно больше, чем в ноябре — зима все-таки: в Уфе больше на 42%, в других крупных городах региона еще больше. Поэтому власти попросили присылать заявления на перерасчет только в тех случаях, если сумма за отопление оказывалась выше, чем обозначенная планка. Сейчас, когда эта система обратной связи заработала, выяснилось, что во многих случаях сумма переплаты была относительно незначительной (до одной тысячи рублей), поэтому далеко не все решались подавать заявления — нервы дороже. Тем не менее сумма за отопление все равно каждый раз набегает немаленькая, и эта ситуация повторяется уже не первый год. Почему?