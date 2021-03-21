Некоторые любят погорячее: почему в Башкирии продолжаются переплаты за отопление?

Posted 21 марта 2021, 18:13
Published 21 марта 2021, 18:13
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Накануне Нового года в республике разгорелся скандал: в столице региона декабрьские счета за отопление выросли на 42% по сравнению с предыдущим месяцем (по Башкирии рост составил +30%). Только за январские каникулы энергоотопительные компании получили около 9 тысяч жалоб.
Немножко сдвинули ситуацию
На минувшем региональном форуме «Управдом» глава региона Радий Хабиров вновь извинился перед жителями республики, которые получили завышенные счета за отопление:
— Я считаю, что платить надо только за то, что ты реально потребил. Мы немножко сдвинули эту ситуацию с места, и перерасчеты пошли.
По его словам, проблема оказалась в том, что органы власти не проконтролировали эту ситуацию должным образом. В результате виноватыми оказались управляющие компании, которых назвали «в некотором смысле злом», а властям пришлось в очередной раз вмешиваться и разбирать плохо работающую систему, которая годами функционировала неисправно.
Собственно, по словам представителей ресурсоснабжающей организации «БашРТС», вся ответственность за «перетопы» лежит на управляющих компаниях, поскольку тепло поступает на дом в строгом соответствии с температурой воздуха на улице. Контроль состояния систем — ответственность именно управляющей организации, которая должна следить за качеством предоставляемых услуг.
Уже после того, как разъяренные жалобы дотянулись до главы региона, было решено произвести перерасчет и вернуть несправедливо уплаченные деньги. По результатам проверок выяснилось, что топили в декабре действительно больше, чем в ноябре — зима все-таки: в Уфе больше на 42%, в других крупных городах региона еще больше. Поэтому власти попросили присылать заявления на перерасчет только в тех случаях, если сумма за отопление оказывалась выше, чем обозначенная планка. Сейчас, когда эта система обратной связи заработала, выяснилось, что во многих случаях сумма переплаты была относительно незначительной (до одной тысячи рублей), поэтому далеко не все решались подавать заявления — нервы дороже. Тем не менее сумма за отопление все равно каждый раз набегает немаленькая, и эта ситуация повторяется уже не первый год. Почему?
Хронические проблемы
Эксперты озвучили буквально хронические причины. Первая — разница площадей: жильцы, сами того не зная, платили за коммерческие площади в доме проживания.
Характерен пример с многоквартирным домом № 65 по проспекту Октября. По информации заместителя председателя комитета по ЖКХ Курултая РБ Елены Родиной, недавняя проверка показала, что жители этого дома за три года переплатили за отопление 6,8 млн рублей. Разница площадей в этом доме составила 2147 квадратных метров. В итоге жителям каждой квартиры должны вернуть по 23,9 тысячи рублей, а это значит, что при равных условиях переплата в отопительный сезон не превышала пресловутой тысячи рублей. Эта переплата так бы и осталась «незаметной», если бы за последние несколько лет жилищно-коммунальные услуги не стали в целом дороже, а реальные доходы людей — уменьшились.
Еще одна причина — неисправные теплосчетчики, которые либо установлены неправильно, либо не ремонтируются, либо вовсе не работают. В последнем случае жильцам вообще приходится платить за тепло не по факту потребления, а по нормативам, а это нередко приводит к значительным переплатам.
— Что происходит с отоплением? Когда на улице было -30, батареи так не грели, как сейчас, это опять перетоп со стороны БашРТС, — возмущается житель Стерлитамака Андрей Маркелов, проживающий в одном из домов по улице Вокзальной. В его квартире — около +30 градусов тепла, и это при открытой форточке.
После того, как управляющая компания провела проверку, выяснилось, что температура воздуха в квартире у Андрея Маркелова действительно выше надлежащих норм. Проверка элеваторного узла в доме показала, что температура обратной сетевой воды завышена на 12 градусов. Представители «БашРТС» обещали отрегулировать систему отопления. Подобных историй — не одна и не две.
По словам Константина Толкачева, неисправности счетчиков — это проблема не только для Башкирии, но и вообще всей России, так что решать ее следует на уровне федерального законодательства. В частности, был разработан законопроект, согласно которому управляющие компании и ресурсоснабжающие организации будут штрафовать за нарушения по работе с общедомовыми приборами учета (дисквалификация, десятикратное увеличение штрафов). До тех пор придется иметь дело с тем, что есть: Радий Хабиров, назвав управляющие компании злом, добавил, что альтернатив им не придумали и придется обходиться тем, что есть. Остается подождать следующего отопительного сезона и посмотреть, как была проведена работа над ошибками.
Добавим, что проверка всех многоквартирных домов, где были зафиксированы нарушения, должна быть завершена к маю текущего года. Но с проверкой процесс исправления ошибок не завершится, а, скорее, только начнется. Так, по словам замминистра ЖКХ РБ Марата Шангареева, в регионе нужно заново отделить в системе оплаты коммерческие площади от некоммерческих. По предварительным данным, на это потребуется около 170 млн рублей, и в данном случае речь идет лишь о проблемных домах, где «очевидно» что-то не так. Кроме того, в республике нужна региональная система данных, куда будут поступать данные с приборов теплоучета. Контроль за работой счетчиков и адекватная подготовка к отопительному сезону — тоже необходима, но о ней и так власти постулируют из года в год.
Тарифное дело
Жители республики, жалуясь на слишком большую стоимость услуг отопления, неоднократно подчеркивают, что «это грабеж», особенно относительно соседних регионов. Так, например, по следам декабрьских скандалов группа уфимцев записала видеообращение Владимиру Путину, в котором отметила, что в республике один из самых высоких тарифов за отопление по стране.
По словам председателя республиканского госкомитета по тарифам Светланы Бурдюк, тарифы в среднем по республике не так уж и высоки: по статистике, Башкирия находится на пятом месте в ПФО по этому показателю. Так, например, в Сургуте работают шесть теплоснабжающих организаций, и стоимость 1 Гкал колеблется от 1600 до 2640 рублей. В Уфе 1 Гкал стоит от 651 до 3300 рублей, причем здесь работают 109 ресурсоснабжающих компаний.
Стоит отметить, что повышающий коэффициент, который с 2019 увеличил плату за отопление, был упразднен с января 2021 года, то есть по идее за отопление теперь должны платить меньше. Эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков подчеркивает, что это касается только многоквартирных домов, где нет ни общедомового прибора учета, ни индивидуального счетчика: предположительно речь лишь о не более чем 6 тысячах квартир. Будет ли перерасчет за 2019–2020 годы — тоже вопрос. По словам эксперта, постановление о повышающем коэффициенте просто отменили, а для перерасчета нужны юридические основания — например, что он был незаконным.
Стоит отметить, что переплаты не ограничились декабрем: так, например, у уфимки Галины Шерстобитовой счет за февраль текущего года составил 7,6 тысячи рублей за отопление квартиры в 50 квадратных метров (ул. Транспортная).
— Это грабеж! — возмущается Галина Шерстобитова.
По мнению Вадима Белякова, за последние 1,5 года по вопросам отопления в республике ничего существенно не изменилось.
— Я стер язык подсказывать и говорить, что необходимо изменить касательно отопления. Делались какие-то поручения, рабочие группы — все спускалось в стол, и изменений лично я не вижу никаких.
По его словам, показательна ситуация накануне 2021 года, когда люди из-за переплат выходили на протестные акции.
— Если диалога не будет, то надо готовиться к тому, что люди устанут его просить, и будут предпринимать другие меры.