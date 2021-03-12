Легенда во флаконе. «Башспирт» объединил в бутике историю, парфюм и одежду

Приступив к разработке парфюмерных формул, которые могли бы отразить самобытность и красоту Башкирии и её истории, я использовал множество редких ингредиентов. Например, чтобы передать атмосферу того времени и людей, которые произвели такое сильное впечатление на всю Европу, понадобились мотивы абсолют чая матэ и эфирного масла цветов редкого розового эвкалипта. Изначально я планировал сделать три варианта парфюма, но история, в которую мне довелось вникнуть, оказалась настолько глубокой и масштабной, что в итоге получилось десять ароматов, из которых мы выбрали два, безусловно, лучшие, посвятил мастер парфюма в тонкости своей работы.