Легенда во флаконе. «Башспирт» объединил в бутике историю, парфюм и одежду

Накануне, 11 марта, в Уфе состоялось открытие уникального бутика «Северные Амуры» в отеле «Crowne Plaza Ufa - Congress Hotel». Все, кто побывал на презентации, высказали единодушное мнение: такого в России еще не было.
Действительно, специалисты «Башспирта» не перестают удивлять. Глядя на их мероприятия – будь то аллея «Булгаковский лес», высаженная в форме курая, археологическая экспедиция с участием школьников «Северные Амуры» или новый одноименный бутик – нельзя не отметить, что при отсутствии прямой рекламы алкоголя (в соответствии с требованиями закона) фирменные бренды «Башспирта» все равно западают в душу и воспринимаются уже не просто как горячительные напитки. Будучи бережно вплетены в биографию республики, они становятся часть нашей общей истории.
Новый бутик стал четвертым по счету флагманом компании «Башспирт» и первым, обретшим собственное наименование в честь премиального бренда «Северные Амуры» («Les Amours Du Nord»), ставшего визитной карточкой Республики Башкортостан. Кардинальное отличие нового бутика от предшественников заключается в том, что в новом магазине представлена не только продукция «Башспирта», но и премиальные вина исключительно отечественных производителей.
Напомним, что в основе дизайна продукции «Les Amours Du Nord» лежит знаменитая история о башкирских воинах-всадниках, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Они вошли в историю, как самое необычное подразделение российской императорской армии, внушавшее священный трепет неприятелю. Не зря же «Северных Амуров» по сей день называют башкирской грозой Наполеона. Уникальный образ бренда «Les Amours Du Nord» был придуман специалистами «Дизайн-студии Дмитриева» совместно с лучшими дизайнерами АО «Башспирт» и быстро нашел признание у потребителей.
Вся эта информация витала в атмосфере церемонии открытия нового бутика «Башспирта» и в сочетании с яркой и вкусной французской вечеринкой производила отличное впечатление, подчеркнутое чарующей французской музыкой в исполнении певицы Ирины Малышевой.
Открытие бутика началось с презентации лимитированной коллекции «Les Amours Du Nord» от парфюмера Тимура Солодова, основателя культовой марки нишевой парфюмерии NOSE perfumes.
- История Северных Амуров уникальна, и ее парфюмерное воплощение стало для меня определенным вызовом. Образ башкирского конного лучника в традиционной одежде на фоне европейской публики создает невероятный контраст, с которым лично мне было крайне интересно работать, - поделился своими впечатлениями Тимур Солодов.
Он отметил, что благодаря совместной работе с «Башспиртом» узнал немало интереснейших сведений в процессе детального изучения исторических фактов и документальных свидетельств о легендарных башкирских конниках.
Приступив к разработке парфюмерных формул, которые могли бы отразить самобытность и красоту Башкирии и её истории, я использовал множество редких ингредиентов. Например, чтобы передать атмосферу того времени и людей, которые произвели такое сильное впечатление на всю Европу, понадобились мотивы абсолют чая матэ и эфирного масла цветов редкого розового эвкалипта. Изначально я планировал сделать три варианта парфюма, но история, в которую мне довелось вникнуть, оказалась настолько глубокой и масштабной, что в итоге получилось десять ароматов, из которых мы выбрали два, безусловно, лучшие, посвятил мастер парфюма в тонкости своей работы.
По его мнению, новые ароматы в коллаборации с брендом «Les Amours Du Nord» — это целая история во флаконе, позволяющая увидеть Башкирию с необычного ракурса.
- Уверен, многие увидят в ней что-то близкое и одновременно неосязаемое, - отметил Тимур Солодов.
Помимо представления парфюма, организаторы мероприятия устроили еще и модный показ – презентацию лимитированной коллекции мужской одежды «Les Amours Du Nord» от NORTHERN FACTORY. Её, кстати, также можно приобрести в новом бутике.
Улучив момент, мы пообщались с заместителем генерального директора по корпоративным вопросам АО «Башспирт» Евгенией Минибаевой и попросили её ответить на вопрос, который был в головах всех участников презентации: «Для чего производителю алкоголя заниматься непрофильной деятельностью - создавать парфюмерную продукцию и одежду?»
Мы не стали изобретать велосипед и используем современный мировой опыт. Известно, что алкогольная отрасль имеет свои нюансы и ограничения, поэтому в продвижении напитков мы расставляем акценты на экологичность, меценатство и разнообразные репутационные коллабы. В данном случае подошел тренд крупнейших мировых компаний – коллаборация нашего флагманского продукта «Северные Амуры» с производителями премиальной одежды и парфюмерии. И в целом мы не устаем доносить до потребителя идеологию культурного, красивого и умеренного пития, дала вполне исчерпывающий ответ Евгения.
Изюминкой мероприятия стало винное казино. В процессе игры её азартные участники старались угадать марку и производителя представленных образцов напитков со всего света. И, конечно, гостей ждало теплое общение, по которому все так соскучились, под изысканные коктейли из продукции «Башспирта» и закусок от «Crowne Plaza Ufa - Congress Hotel».
Среди гостей вечера был замечен автор самого посещаемого в СНГ youtube-канала на тему горячительных напитков на территории СНГ под названием «Алкобард» Денис Шепелкин, который побывал с экскурсией на заводах «Башспирта» и во всех флагманских магазинах башкирского производителя - «Тантана». Свои впечатления он наверняка изложит в репортаже на своем канале в ближайшее время.