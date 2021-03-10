В будущее через настоящее: куда планируется вести башкирский народ ближайшие 10 лет

Идея такого документа появилась еще в 2019 году, во время подготовки к V Всемирному курултаю башкир. В онлайн-формате были собраны предложения и проекты как от простых жителей республики, так и от экспертов, ученых и общественных деятелей. На основе этих предложений ученые Академии наук РБ разработали документ под руководством доктора исторических наук, профессора Айтугана Акманова. За план отвечает Всемирный курултай башкир, который должен направить его на согласование в Правительство РБ — оно, в свою очередь, будет включать те или иные мероприятия в госпрограммы.