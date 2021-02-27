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Posted 27 февраля 2021, 14:00

Published 27 февраля 2021, 14:00

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего детей

В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего детей

27 февраля 2021, 14:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В школьном автобусе ехало 10 восьмиклассников, которые возвращались с местных спортивных соревнований.

Во время проведения профилактических мероприятий сотрудники госавтоинспекции РБ задержали нетрезвого водителя школьного автобуса, перевозившего 10 несовершеннолетних. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Транспорт задержали 26 февраля в пятом часу дня на 8 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Мишкинском районе республики. Во время проверки документов полицейские почувствовали запах алкоголя и предложили 53-летнему водителю из Балтачевского района пройти освидетельствование. Прибор показал содержание алкоголя в количестве 1,24 мг/л. Выяснилось, что водитель школьного автобуса перевозил баскетбольную команду между Мишкино и Староболтачево после проведения районных соревнований.

Детей временно разместили в местном физкультурно-оздоровительном центре, где дождались другого водителя, который довез их до пункта назначения.

Нетрезвый водитель отстранен от управления транспортным средством, ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права вождения на срок от 1,5 до 2 лет. За то, что предрейсовый медосмотр водитель не проходил и что его выпустили в таком состоянии в рейс, также привлечено к административной ответственности и контролирующее должностное лицо.

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#Андрей Королев#Происшествия#Новости
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