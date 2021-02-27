«Не смог защитить интересы предпринимателей»: бизнес-омбудсмен про закон о патентах

Posted 27 февраля 2021, 10:44
Published 27 февраля 2021, 10:44
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Мой профессиональный провал (факап, как сын говорит).
В республике принят закон о патенте. В прошлом году федералы улучшили условия патента по России, увеличили метраж залов обслуживания кафе и магазинов с 50 до 150 кв.метров, расширили количество видов деятельности. Разрешили из патента вычесть страховые взносы на себя и сотрудников до 50% — если ИП сам один на патенте, то стоимость его вообще ноль! Представляете? Круто!
В республике оставалось лишь внести эти «супер-пряники» от федералов в наш действующий закон о патенте. Но… мы пойдем другим путем! Помните такое выражение? У нас разработали новый законопроект о патенте. Конечно, внесли федеральные улучшения — обязаны по закону, и… внимание! Дополнительно изменили (на что тоже имеют право) расчет патента по 27 видам в сторону повышения, по 72 видам предложили численность сотрудников для расчета патента взять «один человек», то есть за каждого нового сотрудника прибавляется еще раз стоимость патента.
По квадратуре теперь расчет за каждый кв. метр. Увеличили тер коэффициент, например, в Уфе ваш патент плюс 50%. Ввели ограничения по количеству транспорта, метрам сдаваемых площадей и т. д. Забыв при этом, что введение ограничений при применении патента является правом, а не обязанностью субъектов РФ. Разработчики закона сказали, что стоимость патента и так мизерная, и в расчетах ссылались на ЕНВД, что при переходе с него выгодно, но федеральные улучшения как раз и были сделаны, чтобы патент был привлекательней для тех, кто перейдет с ЕНВД! А «мизерная» потому, что это малый бизнес, всё, с чем мы каждый день встречаемся — ателье, такси, кафе, магазинчики и т. д. У них каждый рупь на счету… А еще платежи по «мусорной реформе», онлайн-кассы, маркировка, фискальные чеки и т. д.
На патенте сейчас порядка 16300 предпринимателей. Из них половина перешла совсем недавно, они смотрели на стоимость патента по действующему закону. Обрадовались и перешли. А теперь, бац, и новые ставки с 1 апреля. Да и те, кто раньше был на патенте, спрашивают: зачем вы «улучшили» закон о патенте? Мы не просили…
Авторы закона рассказали, что в 2020 году собрали за патент 261 млн руб., и прогноз — еще получим 240 млн. Итого — 500 млн. А республика помогла предпринимателям тремя пакетами на 39,7 млрд. рублей! Может, надо было просто помощь убавить на 0,5 млрд и патент обнулить? Как, например, единый сельхозналог, за него спасибо! А за патент 16300 раз могло бы быть сказано зур рахмат! Некоторые товарищи говорили мне, зачем я привязался к этому закону, пиарюсь, на конфликты напрашиваюсь, а в нем ведь только «за всё хорошее, против всего плохого», типа из-за чего весь сыр-бор?! Но заметьте — в Комитете по бюджету жаркая дискуссия, бизнес-объединения волнуются, соцсети бурлят, в ГС на пленарке острые вопросы, почти треть депутатов и целые фракции голосуют против, создается рабочая группа — значит, что-то здесь есть, а?
Недавно проводил прием в Чишмах, пришла женщина, работала 30 лет в налоговой, затем ушла в бизнес. Консультирует местных предпринимателей. По патенту целый час рассказывала и проект закона откуда-то сама нашла — принесла, весь он у нее исчирканный, потертый. Цифрами, расчетами исписала 5 страниц. Потом я ее в Уфу к нам в офис пригласил — нас проконсультировать. Она чуть не плачет, говорит — они же все ко мне приходили, я и им все расчеты делала по патенту, они и перешли на него. Как я теперь по улице-то буду ходить, Чишмы не Уфа, все же друг друга знают! Обидно…
Кстати, ее наряду с другими нашими экспертами я предложил включить в рабочую группу по этому вопросу. Посмотрю на результат, включат/нет? Готовы ли наши министры, председатели депутатских комитетов рядышком за одним столом сидеть, вести с полей выслушивать? Если да, то круто — скажу им спасибо, и вам сообщу. Одним словом, как мы ни старались, провели большую работу, всех секретов раскрывать не стану, итог — закон принят, сразу, в целом, в трех чтениях. В этом конкретном случае, я не смог защитить интересы предпринимателей республики. Признаю. 1-0 счет не в мою пользу. Этим и закончу все обсуждения, не буду ныть и рассусоливать, закон принят, переходим в формат работы созданной по этому закону рабочей группы. Продолжаем работать.