«Не смог защитить интересы предпринимателей»: бизнес-омбудсмен про закон о патентах

По квадратуре теперь расчет за каждый кв. метр. Увеличили тер коэффициент, например, в Уфе ваш патент плюс 50%. Ввели ограничения по количеству транспорта, метрам сдаваемых площадей и т. д. Забыв при этом, что введение ограничений при применении патента является правом, а не обязанностью субъектов РФ. Разработчики закона сказали, что стоимость патента и так мизерная, и в расчетах ссылались на ЕНВД, что при переходе с него выгодно, но федеральные улучшения как раз и были сделаны, чтобы патент был привлекательней для тех, кто перейдет с ЕНВД! А «мизерная» потому, что это малый бизнес, всё, с чем мы каждый день встречаемся — ателье, такси, кафе, магазинчики и т. д. У них каждый рупь на счету… А еще платежи по «мусорной реформе», онлайн-кассы, маркировка, фискальные чеки и т. д.