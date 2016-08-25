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В Башкирии изменили порядок выдачи патентов для иностранцев

25 августа 2016, 10:54
Сейчас патенты выдаются в паспортно-визовом контроле Федеральной миграционной службы.

Правительство республики Башкортостан внесло изменение в постановлении «Об особенностях трудовой деятельности иностранных граждан на основании патента на территории республики».

Теперь в новой редакции документа внедрили процедуру по организации комфортных условий по принципу «одного окна» для иностранцев - по оформлению и выдаче патента для возможности работать в республике. Патенты будут выдаваться с 1 января 2017 года со сроком действия в один год.

Такой опыт уже успешно реализовали в нескольких областях страны – Тульской, Астраханской и Сахалинской. До окончания текущего года госуслугу по выдаче патентов иностранцам будет осуществлять ФГУП «Паспортно-визовый контроль» Федеральной миграционной службы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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