В Башкирии изменили порядок выдачи патентов для иностранцев

Правительство республики Башкортостан внесло изменение в постановлении «Об особенностях трудовой деятельности иностранных граждан на основании патента на территории республики».
Теперь в новой редакции документа внедрили процедуру по организации комфортных условий по принципу «одного окна» для иностранцев - по оформлению и выдаче патента для возможности работать в республике. Патенты будут выдаваться с 1 января 2017 года со сроком действия в один год.
Такой опыт уже успешно реализовали в нескольких областях страны – Тульской, Астраханской и Сахалинской. До окончания текущего года госуслугу по выдаче патентов иностранцам будет осуществлять ФГУП «Паспортно-визовый контроль» Федеральной миграционной службы.