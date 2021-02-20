В Сургуте вакцину от коронавируса поставили почти 10 000 человек

Как рассказал главврач клиники Максим Слепов, для вакцинации сотрудников руководитель предприятия должен подготовить список и отправить запрос в медорганизацию. Предприятие должно предоставить подготовленное помещение для вакцинации, в которое прибывает мобильная бригада. Ее врачи могут привить до 100 человек.