Хабиров подписал указ о праздновании 450-летия Уфы

В рамках указа поручено образовать республиканский организационный совет по подготовке и проведению празднования. Оргкомитет, в свою очередь, должен взаимодействовать с организационным комитетом, предусмотренным распоряжением президента России. Совместно с администрацией Уфы необходимо разработать и утвердить план мероприятий, а также сформировать проектные офисы.