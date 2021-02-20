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Хабиров подписал указ о праздновании 450-летия Уфы

20 февраля 2021, 04:57
Фото: Администрация Уфы
Глава Башкирии радий Хабиров подписал указ о праздновании 450-летия столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В рамках указа поручено образовать республиканский организационный совет по подготовке и проведению празднования. Оргкомитет, в свою очередь, должен взаимодействовать с организационным комитетом, предусмотренным распоряжением президента России. Совместно с администрацией Уфы необходимо разработать и утвердить план мероприятий, а также сформировать проектные офисы.

Правительству Башкирии поручено определить источник финансирования для реализации указа. Контроль за исполнение постановления возложен на администрацию главы республики.

Напомним, празднование 450-летия Уфы состоится в 2024 году. В список мероприятий входит реконструкция Госцирка, Театра кукол, создание канатных дорог, установка памятников, благоустройство территорий и многое другое. Празднование 450-летия приобрело федеральный статус.

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