Хабиров подписал указ о праздновании 450-летия Уфы

В рамках указа поручено образовать республиканский организационный совет по подготовке и проведению празднования. Оргкомитет, в свою очередь, должен взаимодействовать с организационным комитетом, предусмотренным распоряжением президента России. Совместно с администрацией Уфы необходимо разработать и утвердить план мероприятий, а также сформировать проектные офисы.
Правительству Башкирии поручено определить источник финансирования для реализации указа. Контроль за исполнение постановления возложен на администрацию главы республики.
Напомним, празднование 450-летия Уфы состоится в 2024 году. В список мероприятий входит реконструкция Госцирка, Театра кукол, создание канатных дорог, установка памятников, благоустройство территорий и многое другое. Празднование 450-летия приобрело федеральный статус.