В Башкирии сохранится температура до -30 градусов

18 февраля температура воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях до -33°, днем -13,-18°. По юго-востоку республики облачная погода. Временами пройдет снег, низовые метели, на отдельных участках дорог снежные заносы. Температура воздуха ночью -15,-20°, днем -11,-16°.