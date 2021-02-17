mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2021, 02:30

Published 17 февраля 2021, 02:30

Modified 17 октября 2022, 21:42

Updated 17 октября 2022, 21:42

В Башкирии сохранится температура до -30 градусов

17 февраля 2021, 02:30
Башгидрометцентр опубликовал погоду на ближайшие дни.

Сегодня днем ожидается днем -15,-20°, местами до -25°.

18 февраля температура воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях до -33°, днем -13,-18°. По юго-востоку республики облачная погода. Временами пройдет снег, низовые метели, на отдельных участках дорог снежные заносы. Температура воздуха ночью -15,-20°, днем -11,-16°.

19 февраля местами пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -22,-27°, при прояснениях до -32°, днем -13,-18°.

Материалы по теме
В Башкирию придет похолодание до минус 30 градусов
#Общество#Новости#Башкирия#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика