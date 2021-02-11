Четыре способа продажи ипотечной квартиры

Последний способ — продажа ипотечного жилья банком — является не самым хорошим вариантом, так как продажа жилья банком происходит тогда, когда у заемщика появляются приличные долги по платежам. В этом случае для проведения сделки понадобится согласие обеих сторон. Кроме вариантов продажи не менее интересен и вопрос, выгодно ли продавать квартиру, находящуюся в ипотеке? По словам эксперта «Всё зависит от условий на которых была приобретена квартира. Например, совсем недавно в моей практике был случай, когда клиент продавший квартиру в ЖК «Биосфера» остался в солидном плюсе даже не смотря на выплату процентов по ипотеке. Чаще всего так бывает, когда квартира куплена на этапе котлована и к концу строительства её стоимость вырастает в среднем на 20 – 30%».