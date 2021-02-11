Четыре способа продажи ипотечной квартиры

Однако ипотека накладывает определенные обязательства не только по обслуживанию кредита, но и по распоряжению недвижимостью. О том, можно ли продать ипотечную квартиру и как это сделать, мы выяснили у экспертов.
Как пояснила Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» - «Никаких ограничений в данном случае нет - продавать можно, но только с согласия банка. Поэтому, прежде чем приступать к поискам покупателя, владельцу необходимо обратиться в банк и выяснить схему досрочного погашения кредита и снятия обременения с недвижимости. После одобрения банком сделки нужно выбрать один из четырёх возможных способов продажи ипотечной квартиры.»
Самый простой и популярный способ — это продажа квартиры после досрочного погашения кредита. «Обычно в этом случае, берут задаток у покупателя, погашают ипотечный заем, а затем уже продают недвижимость. Банк, в свою очередь, дает разрешение на продажу недвижимости в ипотеке и оформление документа об оставшемся долге», — рассказала Аида.Сами отношения сторон фиксируются в предварительном договоре купли-продажи, а первый платеж оформляется в качестве задатка. Такая возможность предусмотрена в гражданском кодексе с 2015 года.
«Задаток, помимо платежной функции, выполняет функцию обеспечения: если продавец откажется заключить основной договор, он будет обязан вернуть задаток в двойном размере», — отметил эксперт. Для гарантии соблюдения интересов покупателя первый платеж лучше уплатить напрямую в банк с указанием в назначении платежа реквизитов кредитного договора и данных о продавце.
Второй способ— это погашение долга по кредиту в ходе сделки. В данном варианте требуется непосредственного участие банка. «Сотрудник банка предоставляет справку с указанием размера оставшегося долга. После чего покупатель при помощи системы безопасных расчетов или аккредитива кладет деньги для продавца и для банка. Далее идет оформление бумаг и регистрация сделки в Росреестре», — рассказала Аида Галяутдинова.
Третий вариант — продажа квартиры вместе с ипотечным долгом. В этом случае продавцу необходимо найти покупателя, который готов приобрести недвижимость с условиями ипотеки. При такой схеме банк может немного улучшить условия по кредиту и рефинансировать ипотеку. «Для человека, который хочет купить квартиру по такой схеме, порядок действий достаточно прост: нужно оформить заявку в банке на обычную ипотеку, получить согласие банка и выбрать обремененный объект», — добавила специалист по продаже вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».
Последний способ — продажа ипотечного жилья банком — является не самым хорошим вариантом, так как продажа жилья банком происходит тогда, когда у заемщика появляются приличные долги по платежам. В этом случае для проведения сделки понадобится согласие обеих сторон. Кроме вариантов продажи не менее интересен и вопрос, выгодно ли продавать квартиру, находящуюся в ипотеке? По словам эксперта «Всё зависит от условий на которых была приобретена квартира. Например, совсем недавно в моей практике был случай, когда клиент продавший квартиру в ЖК «Биосфера» остался в солидном плюсе даже не смотря на выплату процентов по ипотеке. Чаще всего так бывает, когда квартира куплена на этапе котлована и к концу строительства её стоимость вырастает в среднем на 20 – 30%».
Плюсом покупки ипотечной квартиры, по словам эксперта, является снижение рисков мошенничества со стороны продавца, так как кредитная организация контролирует все операции и следит за юридической стороной сделки.
К минусам покупки ипотечной квартиры специалисты относят увеличение срока продажи квартиры. Если квартиру необходимо продать за короткий срок, то с ипотечным обременением это сделать сложно. Только на подготовку к заключению договора, оценочные работы и сбор документов потребуется несколько недель. Кроме того, банк не сразу перечисляет деньги продавцу после заключения договора — так как необходимо дождаться перерегистрации квартиры в Росреестре. «Чаще всего при самостоятельной продаже квартиры с обременением уходит до 30 дней. В случае с нашими клиентами мы можем сократить этот срок до 2 недель. ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущёвки и квартиры с обременением, и загородные дома в радиусе 30 км. от города. Также наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний.» - отметила Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».
Рынок вторичного и первичного жилья сильно взаимосвязан. Практически каждый при покупке новой квартиры использует продажу вторичного жилья, но большинство оттягивают момент принятия решения о покупке из-за страха возникновения проблем, связанных с продажей старой квартиры. Если и вы давно мечтаете о новом комфортабельном жилье, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор» (по данным на 22.01.2021 г.). Уточнить подробности, выбрать недвижимость, оставить заявку на услугу Trade-in и задать интересующие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 или на сайте 1trest.ru.