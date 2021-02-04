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Posted 4 февраля 2021, 12:23

Published 4 февраля 2021, 12:23

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Жительница Башкирии сообщила о невыплате зарплаты сотрудникам скорой помощи

4 февраля 2021, 12:23
К главе Башкирии Радию Хабирову через электронную приемную обратилась жительница республики по поводу невыплат заработной платы водителям Раевской ЦРБ.

Заявительница рассказала, что некоторым сотрудникам (водителям и медсестрам), в том числе её отцу, всё еще не поступила зарплата за январь, а за декабрь выплатили только в конце января.

И за январь выплатили только аванс в размере 1 тысячи рублей. Как водители за этот аванс, 1 тысячи рублей, должны содержать семью, где по 3 — 4 детей? интересуется она.

Жительница Башкирии просит принять обращение и решить проблему водителей и медсестер.

Mkset обратился за комментарием в Республиканский профсоюз работников здравоохранения, в котором сообщили, что в адрес учреждения не поступало обращений от сотрудников больницы ни по горячей линии, ни напрямую.

В Минздраве Башкирии пояснили, что, по информации Раевской ЦРБ, выплаты производятся своевременно и в полном объеме, в соответствии с нормативными документами. Относительно случая, о котором пишет заявитель, нужно разбираться в частном порядке.

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#Общество#Новости#Башкирия#Зарплата#Больница
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