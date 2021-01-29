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Posted 29 января 2021, 04:25

Published 29 января 2021, 04:25

Modified 17 октября 2022, 20:46

Updated 17 октября 2022, 20:46

В мэрии Уфы анонсировали бесплатный концерт с участием Элвина Грея

29 января 2021, 04:25
В это воскресенье, 31 января, в Уфе на площади перед Русским драматическим театром напротив Горсовета состоится масштабный концерт под названием «Даешь молодежь!». Как сообщили в администрации города, выступление артистов на открытом воздухе посвящено Дню российского студенчества и Международному дню без Интернета.

В этот день на сцене выступят артисты башкирской эстрады – Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin». В качестве звезды вечера с концертом выступит Радик Юльякшин под псевдонимом Элвин Грей. Мероприятие состоится днем – с 12 до 17 часов.

Напомним, в этот же день активисты штаба Навального планируют провести еще один несанкционированный митинг в поддержку блогера. Встреча назначена на воскресенье в 12:00 возле Аграрного института.

Первый несанкционированный митинг состоялся в прошлую субботу. В результате мероприятий было задержано 90 человек, в том числе дети. Координатора штаба Навального Лилию Чанышеву задержали ещё до митинга. В воскресенье суд вынес решение об аресте на пять суток.

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