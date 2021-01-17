Элвин Грей женился на девушке из Ижевска

Известный башкирский и татарский певец, а также советник по культуре главы Башкирии Радик Юльякшин (Элвин Грей) и Илиза Фатхутдинова сочетались мусульманским браком — никахом.
Новость о церемонии Илиза Фатхутдинова в социальных сетях сопроводила записью «Он предложила». Элвин Грей в свою очредь написал — «Она согласилась».
Церемония бракосочетания прошла в ресторане Palladium на стадионе «Ак Барс Арена». На ней присутствовали высокопоставленные гости, в том числе были заамечены вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов и председатель общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Они подарили Радику башкирский лук, и Илизе нагрудник.
Известно, что 30-летний певец и 20-летняя девушка встречаются около полутора лет. Илиза родом из Ижевска. Об Илизе известно не многое. Она уроженка Ижевска, участница татарского конкурса красоты «Татар кызы».