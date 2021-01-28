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Posted 28 января 2021, 08:26

Published 28 января 2021, 08:26

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Торгово-промышленная палата России объявила конкурс для журналистов

28 января 2021, 08:26
На региональный этап заявки принимаются в ТПП РБ до 1 февраля текущего года.

ТПП РФ и Союз журналистов России объявили новый конкурс для журналистов и редакций СМИ. Речь идет о Всероссийском конкурсе «Экономическое возрождение России».

Как сообщили в ТПП Башкирии, цель конкурса – стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения проблем и успехов отечественного предпринимательства.

Работы можно представить в следующих номинациях:

- «Лучшие федеральные СМИ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания)»;

- «Лучшие региональные СМИ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания)»;

- «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах»;

- «Лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания)»;

- «Успешный старт (для журналистов до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет)».

По уточненным данным, творческие работы принимаются по итогам 2020 года.

Конкурс проводится в два этапа.

На региональный этап заявки принимаются в ТПП РБ до 1 февраля 2021 года на электронную почту [email protected] или по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.

Телефон для контактов (3472) 276-22-67.

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#Экономика#Новости#Конкурс
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