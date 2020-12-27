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Posted 27 декабря 2020, 06:31

Published 27 декабря 2020, 06:31

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Радий Хабиров поздравил спасателей России с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил спасателей России с профессиональным праздником

27 декабря 2020, 06:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По словам главы республики, Башкирия продолжит укреплять систему социальных гарантий сотрудников экстренных служб и создавать достойные условия службы.

Радий Хабиров подчеркнул, что спасатели первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, укрощают природную стихию, борются за жизни людей, нередко рискуя собственной жизнью ради других.

— [Вы] действуете грамотно, слаженно, оперативно. Так было и в ходе спасательных операций в Сибае, на «Полиэфе», других объектах. Неоценим ваш вклад в защиту жителей республики от распространения новой коронавирусной инфекции. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу.

По словам главы республики, Башкирия продолжит укреплять систему социальных гарантий сотрудников экстренных служб и создавать достойные условия службы.

Добавим, что в 2020 году эта дата совпала с 30-летием МЧС России и пятилетием Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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