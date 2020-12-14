Звёздный марафон. В Уфе прошла открытая тренировка под руководством чемпиона России

Нынешний год для 34-летнего атлета оказался весьма насыщен событиями: он стал первым и на чемпионате России и по итогам трех главных марафонов страны – Пермского, Московскогои Казанского. Поэтому тренировка с ним стала отличной возможностью для башкирских бегунов повысить свой профессиональный уровень. Несмотря на мороз, около 150 человек поспешили на встречу с Юрием Чечуном на набережную реки Белой.