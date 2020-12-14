В Башкирии запретили водить хороводы вокруг елки

В республике запретили хороводы. Министр культуры Амина Шафикова сообщила, сократилось число новогодних мероприятий. Если в прошлом году прошло 27 тысяч мероприятий, то в этом году их количество сократилось до 21 тысячи. Из них 12 тысяч пройдут офлайн, остальные 9 тысяч будут организованы в онлайн-режиме. В новогодние праздники продолжат работу музеи и библиотеки, где мероприятия пройдут малыми группами.