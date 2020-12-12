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В Башкирии скончался 102-летний первый кавалер ордена генерала Шаймуратова

12 декабря 2020, 09:25
Фото: Instagram Радия Хабирова
Мугин Нагаев слева
На 103-м году жизни скончался Мугин Нагаев. сегодня его проводили в последний путь, рассказывает глава Башкирии Радий Хабиров.

Он рассказывает, что Мугин Нагаев прожил достойную и долгую жизнь. В январе ему бы исполнилось 103 года.

Это человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и первый кавалер ордена генерала Шаймуратова. Такие люди — пример для нашей молодёжи, для нас всех, сказал Радий Хабиров.

Прощание, как сообщает глава Башкирии, прошло сегодня. Он считает, что память Мугина Нагаева необходимо увековечить достойно.

#Новости#Ветеран#Башкирия#Анна Кононова#Общество
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