В Башкирии скончался 102-летний первый кавалер ордена генерала Шаймуратова

Это человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и первый кавалер ордена генерала Шаймуратова. Такие люди — пример для нашей молодёжи, для нас всех, сказал Радий Хабиров.