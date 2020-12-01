В Казани задержали серийного «поволжского маньяка», который мог орудовать в Уфе

Еще в 2015 году за информацию о похожем маньяке жителям Башкирии обещали награду в размере одного миллиона рублей. Тогда СК по РБ сообщал, что маньяк приостановил серию своих преступлений после того, как «засветился» в Уфе. В период с 24 по 28 сентября 2012 года он совершил в Уфе три убийства пенсионерок тем же способом, что и в других регионах. Преступник, предположительно, ждал женщин на улице, под обманным предлогом входил в их квартиру, где затем убивал.