«Виолетта в наших сердцах». Пять лет назад в Уфе маньяк зверски замучил пятиклассницу

Posted 21 сентября 2020,, 04:09
Published 21 сентября 2020,, 04:09
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
День, когда Уфа оцепенела от ужаса
В конце сентября 2015 года, после известия об убийстве 11-летней Виолетты Токарчук, взрослое население города буквально замерло от осознания, что беда, случившаяся с этой девочкой, по сути, могла произойти с любым ребенком.
Напомним, Виолетта пропала 21 сентября 2015 года. Утром мама проводила дочку в школу — перевела через дорогу. До уфимского лицея № 96 оставались буквально считанные метры. Когда через несколько часов Виолетта вовремя не пришла домой, мама забила тревогу. И тут выяснилось: девочка вообще не приходила в школу.
Весь класс и педагоги были уверены, что она заболела и осталась дома, эту догадку проверять никто не стал. Классная руководительница Виолетты была на больничном, а больше данный вопрос в школе никого не обеспокоил.
Лена сразу же позвонила мужу, ведь Виолетта была не из тех шалопаев, что могут пропасть без предупреждения: она всегда звонила домой, если где-то задерживалась, а уж о том, чтобы прогулять уроки, и речи не было.
К тому моменту, как Юрий примчался домой, супруга успела сообщила об исчезновении дочери в полицию. Когда просмотрели записи со школьных камер видеонаблюдения, стало очевидно: Виолетта в школу в тот день не заходила.
Родители девочки вместе с родственниками начали проверять близлежащие дворы. Только к вечеру за гаражами было найдено тело, засыпанное опавшей листвой и мусором и прикрытое куском фанеры. Ранее мимо этого места проходили несколько раз, но не догадались осмотреть пространство между гаражами.
Девочка лежала, свернувшись калачиком, на её лицо был накинут капюшон. Юрий бросился к дочери, но его оттащили. Он успел лишь дотронуться до холодной руки Виолетты и сразу понял: дочки больше нет.
После обнаружения Виолетты полиция оцепила двор. К ужасу её семьи, вскоре стало известно, что на теле есть следы сексуального насилия, а на лице — кровоподтеки, сломан нос…
Виолетту провожали в последний путь 24 сентября. Проститься с ней к дому на улице Белякова пришли сотни людей. И в тот же день возле Центрального рынка, неподалеку от места трагедии, был задержан убийца, почти сразу после церемонии прощания с его жертвой. Оказалось, что полиция и следком уже ранее начали искать этого мужчину.
Александр Валеткин фактически сам пришел в руки сыщиков, успевших установить его причастность к издевательствам над Виолеттой. По результатам экспертизы, следы спермы, обнаруженные на теле и одежде девочки, а также биологические материалы на ее брекетах соответствовали образцам в базе данных правоохранительных органов.
36-летний Валеткин до этого ранее был дважды судим за изнасилование несовершеннолетних. Из мест лишения свободы освободился в 2013 году. До нападения на Виолетту успел надругаться над другой девочкой в феврале 2014 года у моста через озеро Долгое. Но в том случае 10-летняя жертва маньяка потеряла сознание и благодаря этому осталась жива — насильник решил, что она скончалась. Преступление долго оставалось нераскрытым.
Суд над педофилом длился несколько месяцев, в 2016 году его приговорили к пожизненному заключению. С тех пор минуло четыре года. За это время Валеткин трижды подавал иски к следкому и полиции о возмещении морального вреда за слишком жесткие действия стражей порядка при задержании. Родители погубленной им девочки говорят: что бы он ни пытался сказать из-за решётки — это неважно, лучше о нём вообще забыть.
«Любовь к ней никогда не угаснет»
Семья Токарчук по-прежнему живет в том же доме по улице Белякова. Через полтора года после трагедии с Виолеттой у них родился сын Даниил, а еще через два года — дочь Есения.
Родители говорят, что ребятишки очень похожи на Виолетту внешне, такие же круглолицые и курносые, вот только по характеру немного другие. Мама и папа ждут, когда дети станут постарше, и тогда обязательно расскажут им про Виолетту, которая в памяти близких навсегда осталась пухленькой девочкой с ямочками на щеках.
— Наша девочка была желанным ребенком. Имя Виолетта для нее выбрал папа — Юрий. Дома мы ее звали Виолетточкой, вспоминает Лена.
По ее словам, Виолетта была очень доброжелательным и дружелюбным человечком, больше всех она сдружилась с девочкой из музыкальной школы по имени Диана, чуть постарше.
— Дочка с удовольствием играла на фортепиано и синтезаторе. В школе увлеченно занималась математикой, хотя эта наука и давалась ей с трудом. Но она очень любила педагога Елену Альбертовну и поэтому старательно учила правила, чтобы не расстраивать её. Ещё мечтала научиться шить и готовить, чтобы помогать маме и бабушке,рассказывает Лена.
Женщина признаётся, что тысячи раз прокручивала в голове тот день — 21 сентября 2015 года, когда с Виолеттой случилось страшное. Если бы она знала, что в нескольких метрах от школы дочку подстерегает смертельная опасность, конечно, проводила бы ее до самых дверей. Но ведь до этого ничто не предвещало беды.
После трагедии в лицее № 96, где училась Виолетта, прошла проверка. По её итогам уволили классную руководительницу, находившуюся в день смерти девочки на больничном.
— Мы считаем, что она пострадала ни за что. Она же передала свои полномочия коллегам по школе, когда заболела, а те не потрудились их выполнить. Мы даже обращались к Ялалову (Ирек Ялалов — глава администрации Уфы в 2015 году — ред.), пробовали за нее заступиться. Но так и не знаем, предлагали ей вернуться обратно в школу или нет, говорит Лена Токарчук.
Юрий и Лена не пошли после случившегося к психологу, посчитали, что поддержать друг друга лучше них самих никто не сможет. Выжить супругам во многом помогла новая беременность.
— Не передать словами благодарность всем, кто тогда оказывал нам поддержку, — родственникам, друзьям, людям из районной администрации. Некоторые стали советовать попробовать вновь родить ребенка. Вот мы и решились. Отдельное спасибо моему гинекологу Лоле Кенджаевне Кадировой, она стала для нас, по сути, и психологом, и советчиком,вспоминает Лена.
Юрий старается выражать эмоции более сдержанно, по-мужски.
— Когда мы узнали, что Лена беременна, почувствовали одновременно и страх, и радость вперемешку с болью утраты. Это трудно описать. Мы одинаково любим всех наших детей — и малышей, и Виолетту. Для неё всегда будет место в наших сердцах, любовь к ней никогда не угаснет,признается отец.
О Валеткине Токарчуки говорить не любят. Разве что про его иски о возмещении морального ущерба.
— О нём думать или говорить вообще не надо, он этого не заслуживает. Тут двояко — хочется его смерти, и в тоже время понимаешь, что он заперт в клетке и останется там навсегда. Надеюсь, со временем кончится «поэтический» период, когда он пытается привлечь к себе внимание при помощи исков. И он захочет наложить на себя руки. Но у него это вряд ли получится, так как умереть ему там никто не даст. Смерть для него — роскошь, до конца дней в клетке — это самое то, считает Юрий.
Лена придерживается мнения, что убийца её дочери занимается исками от нечего делать.
Вот если бы его заставили там работать, то времени на такую писанину не было бы. А наше государство в лице правоохранительной системы сначала дало возможность маньяку совершать преступления, а теперь его закрыли в камеру и даже работой, наверное, особенно не загружают, размышляет она.
Юрий также высказал свое мнение по поводу недавней громкой истории, когда в уфимском микрорайоне Инорс мужчина до смерти забил местного педофила, вздумавшего приставать к подросткам.
В феврале текущего года об этом много рассказывали СМИ, в том числе федеральные телеканалы. По поводу того, правильно ли поступил Владимир Санкин, забивший педофила до смерти, тогда разгорелись жаркие споры.
— Не исключаю, что я сделал бы то же самое. В такой момент думать вряд ли получится, реакция на шокирующую информацию, что какой-то негодяй пристает к детям, скорее всего, опередит разум. На мой взгляд, этот мужчина — Владимир Санкин — принял верное на тот момент решение, не остался в стороне от происходящего, хотя мог ведь просто развернуться и уйти. Я уважаю его решение и уважаю его как человека. Он защитил детей. Ну, а наши законы… Они оставляют желать лучшего, если позволяют опасным педофилам свободно разгуливать на свободе. Надеюсь, суд по делу Санкина примет правильное решение, и всё у него сложится хорошо, высказался Токарчук.
Важна жизнь каждого ребенка
После гибели Виолетты в столичной мэрии было принято решение снести все гаражи, расположенные близко к учебным заведениям. Сначала это решение уфимцы восприняли с одобрением. Однако со временем хорошее дело явно превратилось в кампанейщину: в одних местах стали сносить «под одну гребенку» даже те гаражи, которые не представляли опасности для окружающих, а в других, подальше от «красной линии», остались скопления металлических коробок, совсем под боком у школ.
— Далеко ходить за примерами не надо. В уфимском микрорайоне «Зеленая Роща» так и стоят гаражи около 19-й школы. И дети идут сейчас в школу через них. И сколько бы мы об этом ни писали и ни говорили, воз и ныне там — гаражи так и стоят,отметила председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина.
По мнению Лены и Юрия Токарчук, гаражи, разумеется, необходимо сносить — как и другие точки притяжения опасных личностей.
Они представляют реальную опасность, особенно рядом со школами и детскими садами. Еще нужно позакрывать пункты приема металла и макулатуры, потому что они почти всегда приторговывают «фанфуриками», к ним стекаются бомжи и алкаши, меняют собранный металл на выпивку, а потом идут на преступления, пояснила свою мысль Лена Токарчук.
Ольга Панчихина добавляет, что одним сносом гаражей и прочих подобных объектов полной безопасности детям, конечно же, не обеспечить.
— Хорошо, что теперь педагоги строго следят, пришел ребенок в школу и детский сад или не пришел, и в случае чего сразу звонят родителям. Это правильно. И пандемия в этом сыграла свою роль — теперь вдобавок следят и за температурой, за самочувствием. Конечно, при этом детям надо постоянно напоминать, чтобы заучили, как таблицу умножения, простые правила: не доверять незнакомому человеку ни в транспорте, ни на улице, не ходить между гаражами и т. д. Но хорошо бы и взрослым быть готовыми вмешаться в проблемные ситуации, а не стоять и снимать происходящее на сотовый телефон вместо оказания реальной помощи,пояснила Ольга Панчихина.
С ней солидарны другие эксперты.
— Думаю, в наше время большинство родителей согласятся: доля опасности для детей существенно повысилась. Мне кажется, это очень хороший признак, потому что ещё в начале прошлого века существование многодетных семей было оправдано, в том числе высокой детской смертностью. У моей бабушки из 13 детей выжили пятеро. В настоящее же время жизнь каждого ребёнка очень важна. В этой связи значительно повышается и тревожность родителей,говорит психолог Алиса Курамшина.
При этом она считает, что лишение детей свободы передвижения либо ограничение их свободы мышления, как это делают иные родители-«перестраховщики», — негативная тенденция.
Предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности — ред.) в школах желательно вести с 1-го класса в режиме практических занятий раз в неделю, не чаще. Есть опыт, когда инициативные родители создавали группы и, к примеру, устраивали провокации с попыткой увести ребёнка с детской площадки. Потом разбирали с детьми ошибки. Возможна организация детских движений для обучения выживанию в городе, в дикой природе, в социуме. Полностью оградить детей от опасности не удастся (да и стоит ли, если им предстоит большая самостоятельная жизнь без взрослого попечения?). Но привить им навыки психологической и физической самообороны, доверие и передачу ответственности — это важнейшая задача взрослых, подчеркнула Алиса Курамшина.
Свое мнение в беседе с корреспондентом «Медиакорсети» высказала и Альфия Кириллова, директор Уфимской коррекционной школы-интерната № 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, почетный работник общего образования РФ, отличник образования РБ:
Мы, работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья, уделяем теме безопасности много внимания, ведь наши особенные дети еще более беззащитны перед жестоким внешним миром, чем другие ребята. Постоянно проговариваем с ними нормы безопасности, стараемся не оставлять ни на минуту без присмотра, передавать с рук на руки: родители — педагогам, те — воспитателям или тьюторам, а вечером возвращаем детей их близким. В идеале так должно быть не только в коррекционных, но и во всех школах. Государство старается обеспечить безопасность детей в своих масштабах — путем введения так называемого комендантского часа и прочих мер, но достучаться до каждого ребенка могут только педагоги и родители.говорит Альфия Кириллова.
…Между тем, 6 августа 2020 года Виолетте Токарчук могло бы исполниться 16 лет.