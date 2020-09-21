«Виолетта в наших сердцах». Пять лет назад в Уфе маньяк зверски замучил пятиклассницу

— О нём думать или говорить вообще не надо, он этого не заслуживает. Тут двояко — хочется его смерти, и в тоже время понимаешь, что он заперт в клетке и останется там навсегда. Надеюсь, со временем кончится «поэтический» период, когда он пытается привлечь к себе внимание при помощи исков. И он захочет наложить на себя руки. Но у него это вряд ли получится, так как умереть ему там никто не даст. Смерть для него — роскошь, до конца дней в клетке — это самое то, считает Юрий.