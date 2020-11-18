Ёлки против коронавируса, рейтинг поликлиник, дистант в школе. Итоги дня в Башкирии

Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение по жалобе уфимской проститутки Марии Л., которая проходит в качестве потерпевшей по делу об изнасиловании. Обвиняемым по данному делу является гражданин Нигерии Айо Осиа, который учился в Уфе.