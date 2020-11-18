mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2020, 16:03

Published 18 ноября 2020, 16:03

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Ёлки против коронавируса, рейтинг поликлиник, дистант в школе. Итоги дня в Башкирии

18 ноября 2020, 16:03
Фото: Mkset.ru
Интересные новости о Башкирии, опубликованные 18 ноября.

Глава Башкирии Радий Хабиров на странице в своих соцсетях рассказал о втором этапе модернизации железнодорожных путей в республике. Перспективный проект руководитель региона обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым.

В Башкирии в ближайшее время появится рабочая комиссия, которая будет разрабатывать предложения по изменению действующей в республике Конституции и местного законодательства.

В Башкирии планируют внести изменения в Конституцию и законодательство
Узнать подробнее

Город Кумертау в Башкирии вошел в топ-10 моногородов России по итогам прошлого года. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

А теперь новости из коронавирусной ленты дня:

Сегодня, 18 ноября, в правительстве республике состоялось совещание на тему организации новогодних праздников. Министр ЖКХ Борис Беляев поручил главам муниципалитетов завершить подготовку ледовых городков уже к 10 декабря.

Учебные заведения снова вынуждены переходить в онлайн-режим. Mkset разобрался вместе с педагогами Башкирии, насколько система образования готова к дистанту спустя полгода с начала пандемии в стране.

Как школы Башкирии подготовились к новому переводу на дистант из-за коронавируса
Узнать подробнее

Накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел рабочее совещание, на котором обсуждался ход строительства нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. Начальник участка отметил, что рабочие уже начали монтаж системы отопления, вентиляции и электроснабжения.

Чтобы узнать мнение уфимцев о тех учреждениях, где они вынуждены лечиться в условиях пандемии, Mkset составил рейтинг и антирейтинг местных больниц и поликлиник.

Есть примечательные новости на правовую тему:

Дюртюлинский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении главы Кушнаренковского района. Он подозревается в превышении должностных полномочий, а также в незаконной реализации 145 гектаров земли.

Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение по жалобе уфимской проститутки Марии Л., которая проходит в качестве потерпевшей по делу об изнасиловании. Обвиняемым по данному делу является гражданин Нигерии Айо Осиа, который учился в Уфе.

Самарский суд оставил в силе приговор нигерийцу за изнасилование проститутки в Уфе
Узнать подробнее

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Рамили Саитовой. Ранее районный суд Уфы приговорил блогера и активистку к двум месяцам заключения под стражей за публичные призывы к экстремистской деятельности в сети «Интернет».

Материалы по теме
Силач у Урганта, кураистка на «Поле чудес» и лебеди на озере. Итоги дня в БашкирииПлатные парковки, бесплатное отопление и хор у Белого дома. Итоги дня в БашкирииПоследнее слово Гурьева, месть в СНТ и «золотые» унитазы. Итоги дня в Башкирии
#Новости#Новости Башкирии#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Сегодня, 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
Сегодня, 07:53
«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей
Сегодня, 07:17
Государство не просило вас рожать: уфимцы о двойках за отсутствие своих лыж в школе
Вчера, 10:48
Жители Башкирии 30 и 31 января смогут увидеть необычное космическое явление
Сегодня, 06:07
В Башкирии погибли 19 детей
Сегодня, 05:12