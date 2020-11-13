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Силач у Урганта, кураистка на «Поле чудес» и лебеди на озере. Итоги дня в Башкирии

13 ноября 2020, 16:00
Фото: Instagram Эльбруса Нигматуллина
Главные новости Уфы и Башкирии 13 ноября.

На пост мэра Стерлитамака вновь назначили 64-летнего Владимира Куликова. За его кандидатуру проголосовали все члены совета единогласно.

В Стерлитамаке мэром города снова стал Владимир Куликов
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Следком Башкирии рассказал о 11-летнем мальчике, который попал в реанимацию с отравлением снюсом. Инцидентом заинтересовалась республиканская прокуратура.

Стало известно о состоянии отравившегося снюсом 11-летнего мальчика в Башкирии
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Стронгмен из Башкирии Эльбрус Нигматуллин стал гостем шоу «Вечерний Ургант», где сдвинул с места мавзолей Ленина (в шутку, конечно).

Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин сдвинул мавзолей Ленина на шоу у Ивана Урганта
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54-летней пенсионерке Зарифе Кулгариной, которая проживает в старом холодном бараке, предложили комнату в местном общежитии. Однако женщина отказалась.

Замерзающей пенсионерке из Башкирии предложили переехать в маленькую комнатку
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Жители Уфы рассказали Mkset о двух лебедях, которые не могут улететь в тёплые края. По словам местного жителя, одна из птиц либо ранена либо более, поэтому они вместе там мёрзнут. Сегодня спасатели выехали на место, но вот лебедей там уже не оказалось.

«Лебеди улетели». Спасатели не обнаружили на озере замерзающую парочку
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В Башкирии в два раза увеличилась смертность от передозировки наркотиками. Нарколог, врач-психиатр и профессор Азат Асадуллин рассказал, с чем это связано.

Нарколог Азат Асадуллин: «В Башкирии смертность от передозировки выросла в два раза»
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Девушка из Башкирии Земфира Рашитова стала участницей популярного шоу «Поле чудес» на Первом канале.

Кураистка из Башкирии выступила на шоу «Поле чудес»
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