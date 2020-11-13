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В Башкирии 11-летний ребенок попал в реанимацию от отравления жевательной смесью

13 ноября 2020, 07:48
Фото: pixabay.com
В Альшеевском районе следственный комитет проводит проверку по факту отравления 11-летнего мальчика. 12 ноября его увезли на карете скорой помощи в отделение реанимации. Врачи обнаружили признаки отравления жевательной смесью растительного происхождения.

Следователи планируют допросить подростка и его приятелей, чтобы понять, каким образом к нему попала смесь неизвестного происхождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, с февраля 2020 года в Башкирии начал действовать закон, запрещающий продажу снюса несовершеннолетним. Сумма штрафов для тех, кто реализовал несовершеннолетним любое никотиносодержащее бестабачное изделие, составляет 3-4 тыс. руб. для граждан, 30-40 тыс. руб. для должностных лиц, 150-200 тыс. руб. для юрлиц. За повторное нарушение штрафы вырастают до 4-5 тыс. руб., 40-50 тыс. руб. и 200-250 тысяч для юридических лиц соответственно.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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