В Башкирии начал действовать запрет на продажу снюса несовершеннолетним

Напомним, инициатива о запрете этого вещества начала активно обсуждаться после того, как несколько детей в республике получили серьезное отравление после употребления снюса. Позже глава региона Радий Хабиров заявил, что продажа снюса неприемлема (а по факту продажи нужно возбуждать уголовные дела), и принял решение организовать рейды по нелегальному производству этой продукции. рейды выявили, что точки продаж на тот момент никуда не исчезли и свободно реализуют эту продукцию.