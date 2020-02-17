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Posted 17 февраля 2020, 08:36

Published 17 февраля 2020, 08:36

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии начал действовать запрет на продажу снюса несовершеннолетним

В Башкирии начал действовать запрет на продажу снюса несовершеннолетним

17 февраля 2020, 08:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующие поправки в региональное законодательство не только запрещают продажу снюса, но и устанавливают наказание для нарушителей.

По словам председателя Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева, сумма штрафов для тех, кто реализовал несовершеннолетним любое никотиносодержащее бестабачное изделие или устройство, имитирующее курение табака (кальяны, электронные сигареты, курительные и нюхательные средства), составляет 3-4 тыс. руб. для граждан, 30-40 тыс. руб. для должностных лиц, 150-200 тыс. руб. для юрлиц. За повторное нарушение штрафы вырастают до 4-5 тыс. руб., 40-50 тыс. руб. и 200-250 тысяч для юридических лиц соответственно.

Не исключено, что опыт республики в плане реализации этих законодательных инициатив могут применить и на федеральном уровне.

Напомним, инициатива о запрете этого вещества начала активно обсуждаться после того, как несколько детей в республике получили серьезное отравление после употребления снюса. Позже глава региона Радий Хабиров заявил, что продажа снюса неприемлема (а по факту продажи нужно возбуждать уголовные дела), и принял решение организовать рейды по нелегальному производству этой продукции. рейды выявили, что точки продаж на тот момент никуда не исчезли и свободно реализуют эту продукцию.

Напомним, снюс — это жевательный табак, распространяемый через прилавки торговых точек, который успели прозвать легальной заменой легким наркотикам. Снюс представляет собой измельченный и увлажненный табак, расфасованный по мини-пакетикам. Содержание никотина в одной порции — от 40 до 60 мг (равносильно трем пачкам сигарет), причем этот никотин не растительного, а синтетического происхождения.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Наркотики
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