Вице-премьер Башкирии предложил обязать чиновников к участию в «Тотальном диктанте»

— К сожалению, опасения оправдались и во время дневной трансляции сайт Тотального диктанта просто перестал загружаться. Пришлось ждать ночи. В итоге всё получилось. Текст был о Циолковском, автор — писатель Андрей Геласимов. Слог и, если так можно сказать, «гармония текста» очень понравились (пожалуй почитаю в отпуске что-нибудь из произведений Геласимова). <…> Форматы Тотального диктанта очень интересные, тут есть чему поучиться нашим организаторам диктанта по башкирскому языку, написал Бадранов на своей странице в соцсетях.