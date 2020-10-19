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Вице-премьер Башкирии предложил обязать чиновников к участию в «Тотальном диктанте»

19 октября 2020, 12:06
Фото: facebook.com
Азат Бадранов рассказал о впечатлениях от участия во всероссийской акции

Заместитель премьер-министр Башкирии Азат Бадранов заявил, что обязал бы чиновников и госслужащих республики писать диктанты на русском языке.К такому выводу чиновник пришел после участия в акции «Тотальный диктант-2020». Из-за популярности у участников Бадранову удалось написать текст диктанта лишь ночью.

— К сожалению, опасения оправдались и во время дневной трансляции сайт Тотального диктанта просто перестал загружаться. Пришлось ждать ночи. В итоге всё получилось. Текст был о Циолковском, автор — писатель Андрей Геласимов. Слог и, если так можно сказать, «гармония текста» очень понравились (пожалуй почитаю в отпуске что-нибудь из произведений Геласимова). <…> Форматы Тотального диктанта очень интересные, тут есть чему поучиться нашим организаторам диктанта по башкирскому языку, написал Бадранов на своей странице в соцсетях.

Вице-премьер также добавил, что была бы его воля, то обязал бы всех чиновников и госслужащих писать диктанты по русскому языку, и не только во время акции Тотального диктанта.

— Поскольку русский язык — основа коммуникации в бюрократической работе, грамотность это базовый инструмент в деятельности любого государственного и муниципального служащего. Большинство возмущений населения на отписки чиновников связаны, прежде всего, с плохим владением русским языком, когда чиновник просто не может доступно и по существу изложить суть своего ответа,объяснил свою позицию чиновник.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Тотальный диктант в 2020 году проходил в трех форматах — традиционно в офлайн-формате на нескольких площадках, в онлайн-формате в специализированном окошке на сайте и в новом формате #пишемдома. По данным организаторов, на офлайн-площадках диктант написали 429 уфимцев и гостей города.

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