7 «тяжёлых» и 1 на ИВЛ: Минздрав Башкирии опубликовал новые данные по коронавирусу

Новый вирус был подтвержден у 9809 человек, из которых у 68 — за последние сутки. В данное время стационарное лечение проходят 125 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии пребывают семь человек и один человек подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно наблюдается 951 житель Башкирии. Всего от коронавируса вылечились 8686 человек. За минувшие сутки из больниц выписались девять пациентов.