7 «тяжёлых» и 1 на ИВЛ: Минздрав Башкирии опубликовал новые данные по коронавирусу

Новый вирус был подтвержден у 9809 человек, из которых у 68 — за последние сутки. В данное время стационарное лечение проходят 125 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии пребывают семь человек и один человек подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно наблюдается 951 житель Башкирии. Всего от коронавируса вылечились 8686 человек. За минувшие сутки из больниц выписались девять пациентов.
Новых летальных исходов не зарегистрировано. Всего от коронавируса скончались 47 человек.
Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что студенты-ординаторы и студенты старших курсов БГМУ буду помогать терапевтам в поликлиниках в работе с заболевшими коронавирусом. Также на каждом предприятии республики появился медицинский инспектор, который будет контролировать соблюдением мер безопасности в связи с распространением вируса.