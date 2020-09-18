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Posted 18 сентября 2020, 14:02

Published 18 сентября 2020, 14:02

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В нескольких районах Башкирии закрыли въезд из-за коронавируса

В нескольких районах Башкирии закрыли въезд из-за коронавируса

18 сентября 2020, 14:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, по которому в Кумертау и Салават, а также Илишевский, Ишимбайский, Куюргазинский, Мелеузовский и Туймазинский районы запрещён въезд не проживающих там жителей. Эти меры связаны с режимом повышенной готовности против распространения коронавируса.

Согласно документу, «чужаки» могут проехать через указанные районы только транзитом, без остановок и исключением может быть только экстренный случай. Чиновникам предписано организовать пункты временного размещения с медикаментами, продуктами и охраной. За соблюдением порядка будут следить полиция и Росгвардия.

Напомним, накануне, Хабиров уже внёс изменения в режим повышенной готовности, по которому, граждане, находящиеся в социальных учреждениях, остаются в самоизоляции до 15 октября.

#Политика#Новости#Радий Хабиров
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