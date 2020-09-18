В нескольких районах Башкирии закрыли въезд из-за коронавируса

Согласно документу, «чужаки» могут проехать через указанные районы только транзитом, без остановок и исключением может быть только экстренный случай. Чиновникам предписано организовать пункты временного размещения с медикаментами, продуктами и охраной. За соблюдением порядка будут следить полиция и Росгвардия.