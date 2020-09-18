В нескольких районах Башкирии закрыли въезд из-за коронавируса

Posted 18 сентября 2020, 14:02
Published 18 сентября 2020, 14:02
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Согласно документу, «чужаки» могут проехать через указанные районы только транзитом, без остановок и исключением может быть только экстренный случай. Чиновникам предписано организовать пункты временного размещения с медикаментами, продуктами и охраной. За соблюдением порядка будут следить полиция и Росгвардия.
Напомним, накануне, Хабиров уже внёс изменения в режим повышенной готовности, по которому, граждане, находящиеся в социальных учреждениях, остаются в самоизоляции до 15 октября.