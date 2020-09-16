Глава Сибая прокомментировал информацию о размещении токсичных отходов в Башкирии

Информагентство «Башинформ» опубликовало разъяснения, которые глава Сибая Рустем Афзалов дал по требованию горожан. Речь идет о размещении вблизи города токсичных отходов, которые УГМК доставляет из Владикавказа, с завода «Электроцинк», которым компания владеет с 2003 года.
Прежде всего, мы опирались на данные журналистов с Северного Кавказа, выяснивших, что за все время работы завода «Электроцинк» там накопилось более 3 млн тонн отходов. В состав клинкера с этого предприятия входят различные соединения химических элементов, остатки того, что не удалось извлечь во время производственных процессов получения цинка, кадмия, алюминия, свинца и индия. Общедоступные исследования клинкера указывают: он содержит железо, медь, цинк, свинец, хром, барий, титан, углерод, серебро, мышьяк, серу, олово, сурьму и другие химические элементы. Фактически все химические элементы представлены в химических соединениях, извлечь из них ценные моноэлементы весьма сложно.
Статья «Медиакорсети» месяц назад была размещена в популярной группе «Сибай, дыши!» в соцсети «ВКонтакте» и вызвала отклики сибайцев.
Хвостохранилища в Зауралье растут, и никому до этого нет дела. Просто какая-то резервация получается! Мы поднимали этот вопрос ранее на совещаниях и конференциях, но сейчас из-за коронавируса внимание к ним ослабло, прокомментировал ситуацию председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.
Он взялся сделать официальные запросы и выяснить, что УГМК делает с клинкером, который доставляется с Северного Кавказа в Башкирию. Реакция главы Сибая Рустема Афзалов появилась вскоре после этого. Он также сообщил, что со своей стороны направлял запрос в адрес Сибайского филиала Учалинского ГОКа и получил пояснения, что речь идет о клинкере, который действительно поступает с завода «Электроцинк» из Северной Осетии и «не представляет опасности для здоровья горожан и состояния окружающей среды».
Это сырьё для переработки на обогатительной фабрике нашего филиала. Переработка давальческого сырья сейчас, когда своей рудной базы у нас нет — основной источник бесперебойной и безостановочной работы предприятия. Но клинкер — это не отходы производства, а продукт цинкового производства, имеющий сертификат соответствия, технические условия и экспертизу», попытался теперь заверить население глава Сибая.
Со слов представителей УГМК мэр Сибая решил объяснить населению, что собой представляет вышеупомянутый клинкер. По его словам, это «сыпучий полуспекшийся материал, который не распыляется и, соответственно, не загрязняет окружающую среду». К тому же, по словам Рустема Афзалова, клинкер относится к IV классу опасности, он химически нейтрален, пожаро- и взрывоопасен и не создает вредные соединения с водой.
Он также пояснил, что разгрузка клинкера, шум от которой беспокоил горожан, проводится строго с 7 часов утра и до 23 часов.
Информацию, опубликованную в СМИ во Владикавказе, и тот факт, что власти Северной Осетии официально потребовали ликвидировать вредное производства и кардинально решить проблему захоронения токсичных отходов (а именно — того самого клинкера), глава Сибая и представители УГМК оставили без комментариев.
Как заявили общественники, несмотря на заверения представителей власти и УГМК, они намерены все равно взять вопрос с размещением клинкера в Башкирии под свой особый контроль.
Мнения
Эдуард Кадыров, активист движения «Сибай, дыши!»:
— Представители УГМК и нам тоже давали ранее такие пояснения о клинкере. Понятно, что переработать весь клинкер полностью невозможно, и отходы в любом случае останутся. Думаю, что их захоранивают в хвостохранилище фабрики неподалеку от Сибая, возле села Калининское. Знаю, что клинкер разгружают возле Сибайского карьера, от населения поступает много жалоб по поводу шума, возникающего при разгрузке. Но что с ним происходит потом, мы точно не знаем. Нас успокоили заверениями, что это не опасно, и люди поверили.
Марс Сафаров, профессор, доктор химических наук, эколог, публицист:
— В Сибае, помимо карьера, есть другие предприятия, на которых и так не все благополучно с экологией. Зачем везти клинкеры или другие отходы с Северного Кавказа в Башкирию? Совершенно непонятно! Получается, что власти Северной Осетии не хотят хоронить вредные отходы у себя в ущельях или еще где-то, заботятся о своей экологии. А в Башкирии, и особенно в Сибае, видимо, уже терять нечего, можно продолжать загрязнение. Но ведь нам свои отходы некуда девать! Местные власти наверняка знают об этом, но ради призрачной прибыли закрывают глаза на такие опасные вещи.
Александр Веселов, председатель Союза экологов Башкирии:
— Башкирское Зауралье медленно, но верно превращается в сырьевой придаток. Туда активно проникают со своими лицензиями «недровики» (компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых). ПДК тяжелых металлов обнаруживаются и в воде, и в пищевых продуктах. Известно, что если из таких отходов что-то и извлекается, то это максимум пара процентов. Всё остальное так и останется в виде отходов. Нередко бывает, что под прикрытием легенды о переработке отходов они даже не поступают на обогатительную фабрику, а сразу помещаются в хранилище с обещанием, что их «потом переработают». При этом срок временного хранения отходов составляет 11 месяцев, а потом всё так и остается на неопределенное время.