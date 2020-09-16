Глава Сибая прокомментировал информацию о размещении токсичных отходов в Башкирии

— Башкирское Зауралье медленно, но верно превращается в сырьевой придаток. Туда активно проникают со своими лицензиями «недровики» (компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых). ПДК тяжелых металлов обнаруживаются и в воде, и в пищевых продуктах. Известно, что если из таких отходов что-то и извлекается, то это максимум пара процентов. Всё остальное так и останется в виде отходов. Нередко бывает, что под прикрытием легенды о переработке отходов они даже не поступают на обогатительную фабрику, а сразу помещаются в хранилище с обещанием, что их «потом переработают». При этом срок временного хранения отходов составляет 11 месяцев, а потом всё так и остается на неопределенное время.