Полиция Башкирии отказалась возбуждать уголовное дело против охранников на Куштау

Напомним, летом противники разработки Куштау организовали лагерь у его подножия. В середине августа, когда экоактивисты не пропустили технику БСК, полиция арестовала некоторых участников движения. 15 августа произошло столкновение противников разработки Куштау с работниками БСК и частной охранной организацией «Вершина». Лагерь активистов частично был разгромлен.