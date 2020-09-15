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Полиция Башкирии отказалась возбуждать уголовное дело против охранников на Куштау

15 сентября 2020, 07:35
Фото: Сергей Крайкин
Полиция по Ишимбайскому району Башкирии отказала в возбуждении уголовное дела после жалоб защитников Куштау на ЧОП «Вершина», которое охраняло территорию планируемой разработки шихана Куштау.

15 августа в отдел полиции поступали многочисленные жалобы на действия чоповцев. Ведомство не усмотрело противоправных действий со стороны охраны, отметив, что сотрудники «Вершины» столкнулись с противостоянием «деструктивно настроенных лиц».

Осуществляли противоправные действия в отношении охранников ООО «ЧОО Вершина» и работников АО «БСК» путем кидания камней и подручных средств, а также применения слезоточивого газа, сообщается в документе.

Напомним, летом противники разработки Куштау организовали лагерь у его подножия. В середине августа, когда экоактивисты не пропустили технику БСК, полиция арестовала некоторых участников движения. 15 августа произошло столкновение противников разработки Куштау с работниками БСК и частной охранной организацией «Вершина». Лагерь активистов частично был разгромлен.

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