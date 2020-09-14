В Башкирии в пожаре погиб мужчина

Posted 14 сентября 2020, 07:00
Published 14 сентября 2020, 07:00
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Как сообщает издание, пожар произошёл в вчера вечером. Пламя полностью уничтожило дом. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины. Известно, что в доме он приживал временно.
По данному проводится проверка и устанавливаются причины пожара.
Напомним, сегодня, 14 сентября в доме на улице Комсомольскай в Уфе сгорела двухкомнатная квартира. Хозяйка жилплощади была найдена без сознания. Женщину доставили в медучреждение. Кроме того, было эвакуировано 29 человек в том числе семь детей.