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Posted 14 сентября 2020, 07:00

Published 14 сентября 2020, 07:00

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

В Башкирии в пожаре погиб мужчина

14 сентября 2020, 07:00
Вчера, 13 сентября, в деревне Каран-Бишинды в Туймазинском районе Башкирии сгорел дом. В пожаре погиб мужчина, передаёт ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Как сообщает издание, пожар произошёл в вчера вечером. Пламя полностью уничтожило дом. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины. Известно, что в доме он приживал временно.

По данному проводится проверка и устанавливаются причины пожара.

Напомним, сегодня, 14 сентября в доме на улице Комсомольскай в Уфе сгорела двухкомнатная квартира. Хозяйка жилплощади была найдена без сознания. Женщину доставили в медучреждение. Кроме того, было эвакуировано 29 человек в том числе семь детей.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Пожар
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