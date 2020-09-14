В Башкирии в пожаре погиб мужчина

Напомним, сегодня, 14 сентября в доме на улице Комсомольскай в Уфе сгорела двухкомнатная квартира. Хозяйка жилплощади была найдена без сознания. Женщину доставили в медучреждение. Кроме того, было эвакуировано 29 человек в том числе семь детей.