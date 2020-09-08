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Posted 8 сентября 2020, 05:58

Published 8 сентября 2020, 05:58

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

Дожди и порывистый ветер: в Башкирии ожидается ухудшение погоды

8 сентября 2020, 05:58
Теплая погода в первой половине недели сменится дождливую, сообщает Башгидрометцентр.

Благодаря скандинавскому антициклону первые дни недели в Башкирии простоят теплым. В среду, 9 сентября, увеличится скорость ветра, но погода сохранится без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов, ночью — до +5…+10. 10 сентября ожидаются дожди различной интенсивности и порывистый ветер. Температура воздуха днем опустится до +15…+20, ночью — до +9…+14.

Напомним, ранее Гидрометцентр России прогнозировал теплый сентябрь в Башкирии. Среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5 градуса.

#Общество#Новости#Башкирия#Погода
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