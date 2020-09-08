Дожди и порывистый ветер: в Башкирии ожидается ухудшение погоды

Благодаря скандинавскому антициклону первые дни недели в Башкирии простоят теплым. В среду, 9 сентября, увеличится скорость ветра, но погода сохранится без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов, ночью — до +5…+10. 10 сентября ожидаются дожди различной интенсивности и порывистый ветер. Температура воздуха днем опустится до +15…+20, ночью — до +9…+14.