В Башкирии открываются кинотеатры: радоваться или ещё рано?

С 1 сентября в республике начинается второй этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В том числе — о, как мы давно этого ждали — открываются кинотеатры, затянувшие пояса почти на полгода. Башкирии завидуют многие регионы — подобная радость доступна далеко не везде. Так что в соцсетях можно наблюдать за «шустрыми кабанчиками», которые собирают других страждущих в поездку старинным маршрутом из Петербурга в Москву — посмотреть конкретное кино там, где это разрешено. Но даже к разрешенным местам — которые теперь будут и в Башкирии — есть вопросики.