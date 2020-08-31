В Башкирии открываются кинотеатры: радоваться или ещё рано?

Posted 31 августа 2020, 12:11
Published 31 августа 2020, 12:11
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
С 1 сентября в республике начинается второй этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В том числе — о, как мы давно этого ждали — открываются кинотеатры, затянувшие пояса почти на полгода. Башкирии завидуют многие регионы — подобная радость доступна далеко не везде. Так что в соцсетях можно наблюдать за «шустрыми кабанчиками», которые собирают других страждущих в поездку старинным маршрутом из Петербурга в Москву — посмотреть конкретное кино там, где это разрешено. Но даже к разрешенным местам — которые теперь будут и в Башкирии — есть вопросики.
Продолжение следует
Главная проблема — пандемия коронавируса — в нашей стране слишком напоминает карьеру Валерия Леонтьева: она еще не закончилась, но никого это уже не волнует. С одной стороны, статистика заболевших стабильно низкая — собственно, этот показатель был одним из главных критериев для открытия кинотеатров. С другой стороны, в соцсетях хватает историй, согласно которым врачи бюджетных поликлиник по тем или иным причинам не диагностируют больным ничего серьезного, и лишь повторные обследования в частных клиниках показывают наличие инфекции — коронавируса или пневмонии, которую не стоит путать с прежней пневмококковой заразой.
Тем не менее ежедневная регистрация нескольких десятков новых заболевших в Башкирии говорит о том, что инфекция никуда не делась и готова передать пламенный привет всем, кто любит собираться большими компаниями. Впрочем, и успокаивающие цифры зараженных и умерших от инфекции не такие спокойные, как может показаться на первый взгляд: проблемы достоверности коронавирусной статистики в России остаются нерешенными. Опять же, зачем переносить открытие кинотеатров с 15 августа на две недели вперед, если за этот период динамика роста больных практически не изменилась?
Невнятные и противоречивые правила, установленные на время самоизоляции в республике, быстро сформировали в регионе привычное желание эти правила не соблюдать, поскольку люди устали паниковать и тревожиться без наглядных аргументов и доказательств. В результате осталось непонятым, чего именно стоит опасаться, если уже в период самоизоляции по улицам Уфы гуляли вполне свободно. Последствия того, что власти региона не смогли привить населению правила безопасного поведения вне дома, можно наблюдать и сейчас. И остается риторическим вопрос, будут ли должным образом соблюдать необходимые меры в кинотеатрах, если они не соблюдаются по сей день в магазинах и общественном транспорте.
Дрова на зиму
Возможно, это последствия долгого пребывания в изоляции, но все же столь массивная поддержка кампании «Идем в кино» — от эфирных телеканалов и национальных медиахолдингов до конкретных актеров — немного пугает. Как будто киноиндустрия хочет в кратчайшие сроки собрать — уже не дрова, а хворост — на зиму, то есть к возможному повторному закрытию сетей (повторный локдаун в кинотеатрах уже был в США, странах Азии и Европы, где люди посознательней нашего) в России в октябре–ноябре.
В окружении манящей рекламы создается ощущение, что кинотеатры готовы пойти на все ради зрителя. Правда, в условиях нашей страны, где даже предвыборные кампании основываются на обещаниях, не остается уверенности, что «все ради зрителя» — это не громкие слова, а, например, реально функционирующие очистители воздуха и реальный контроль выполнения правил безопасности на всей территории кинотеатра.
К тому же, «рекомендательный характер» перчаточно-масочного режима для зрителей в кинотеатрах кажется отличным поводом для того, чтобы этим рекомендациям никто не следовал. Да и закрывать продажу еды кинокассах никто не собирается, а это железобетонное обещание отсутствие маски у покупателя во время сеанса. И что делать, если кто-то в зале чихнул или «всего лишь» кашляет?
В целом, потенциальный поход в кино напоминает крайнюю необходимость летнего отдыха и столпотворения в условно туристических зонах Башкирии, где никто и не думал соблюдать дистанцию или масочный режим, а организаторы отдыха пытались побольше заработать в условиях кризиса и хорошей погоды. Вспышек, конечно, официальная статистика не зафиксировала — ну да мы о ней уже поговорили.
P. S. В начале июля мировые СМИ и блоги опубликовали таблицу Техасской медицинской организации, в которой традиционные активности были оценены с точки рисков заражения коронавирусом. Поход в кино в этой таблице — в топе наиболее рисковых занятий. Кого-то это отпугнет. Кто-то увидит в числе настолько же рисковых занятий обед в кафе, тренировку в фитнес-центре, полеты на самолете, стрижку в парикмахерской, вспомнит, насколько раньше все это было возможно в Башкирии — и купит билет. Все остальное — статистика.